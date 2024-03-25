Çin, 1.000 kilometre menzil vadeden hidrojen yakıtlı treninin test sürüşünü başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

Çin, daha temiz toplu taşıma için önemli bir adım attı. Ülkenin hidrojen yakıtlı ilk yerli tren projesinde test sürüşü gerçekleştirildi. Trenin menzilinin bin kilometre olduğu ifade edilirken test, Changchun şehrinde yapıldı.

Her ne kadar elektrikli veya hidrojen yakıtlı araçlar denildiğinde akla ilk olarak otomobiller gelse de, kamyonlar, otobüsler, trenler gibi farklı araçlar için de alternatif enerji kaynaklarının kullanımı için önemli çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalardan biri de Çin'de CRRC Changchun Demiryolu Araçları tarafından geliştirilen hidrojen yakıtlı tren. 1.000 km menzile sahip olan trenin ilk test sürüşü gerçekleştirildi.

Kilometrede 5kWh enerji harcıyor

Fosil yakıtlar kullanan ya da elektrik hatlarına ihtiyaç duyan trenlerin aksine bu tren, hidrojen enerjisini kullanıyor. Bu sistem, güçlü ve uzun süreli bir güç ünitesi sunuyor. Testlerde elde edilen sonuçlara göre araç, kilometrede 5kWh enerji harcıyor. Böylece tren, daha önce belirlenmiş olan küresel enerji verimliliği standardını da sağlamış oldu.

Test sürüşünden önce araç, -25 dereceden 35 dereceye kadar farklı koşullarda test edildi. Ayrıca bu süreçte aracın titreşim direnci, elektromanyetik uyumluluk ve yangın güvenliği açısından da test edildiği belirtiliyor. Aracın menzili ise 1000 kilometrenin üzerine çıkabildiği, bunun da yakıt ikmali için durmayı daha az gerektirdiği ifade edildi.

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