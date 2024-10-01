Çin’in 80.000 Kişiye Ev Sahipliği Yapması Planlanan Yenilikçi Sürdürülebilir Şehir Projesi: Chengdu Büyük Şehir

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Dünya sahnesinde birçok mega proje dikkatleri çekiyor. Bu konuda başı çeken ülkeler arasındaysa Çiğn geliyor. Bu içerikte, Çin’in bir diğer yenilikçi şehir projesi olan Chengdu’dan bahsedeceğiz.

Chengdu Great City (Chengdu Büyük Şehir) isimli bu mega proje, Çin'in Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu'nun hemen dışında yer alıyor.

2012 yılında ilk adımları atılan projenin en dikkat çekici yanıysa odağında sürdürülebilirliğin yer alması.

Toplamda 1.3 milyar dolarlık bir bütçeye sahip olan bu dev proje, 1.5 kilometrekarelik bir alana yayılıyor!

chengdu great city

Bu yenilikçi şehir projesinin 80.000 kişilik bir nüfusa hizmet verecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Chengdu, sürdürülebilir bir yaşam sunma odağı ile yola çıkarken, aynı zamanda “yeni nesil akıllı şehir” olarak da adlandırılıyor.

Bu şehrin temel amacının fosil yakıt tüketimini en aza indirerek karbon ayak izini ciddi ölçüde azaltmak olduğu da ekleniyor.

Projenin, geleneksel şehir planlamasının ötesine geçerek, çevre dostu teknolojiler ve yenilikçi mühendislik çözümleriyle donatıldığı belirtiliyor.

Chengdu Great City

Projenin kalbinde, tamamen sürdürülebilir enerji kaynaklarına dayalı bir altyapı bulunduğu vurgulanıyor ve bu doğrultuda şehirdeki binalar ve altyapıların enerji verimliliği en yüksek şekilde tasarlanmış olup, güneş panelleri, rüzgâr türbinleri ve yağmur suyu toplama sistemleri gibi çevre dostu teknolojilerle desteklendiği belirtiliyor.

Şehirdeki su tüketimininse %48, enerji tüketimininse %58 oranında daha az olacak şekilde optimize edildiği ekleniyor.

Ayrıca, söz konusu projedeki en dikkat çekici özelliklerinden birininse ulaşım sistemi olduğu ifade ediliyor.

Örneğin, şehrin yayalar için ideal bir biçimde tasarlandığı ve yerel halkın neredeyse her yere 15 dakikadan kısa sürede ulaşabileceği bir yapıya sahip olması için tasarlandığı söyleniyor.

Özetle Chengdu isimli bu proje, şehirleşmenin kaçınılmaz olduğu bir dünyada, doğayla uyumlu bir yaşamın mümkün olabileceğini gösteren bir proje olarak karşımıza çıkıyor.

Kaynak: Smith & Gill

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