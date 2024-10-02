Sosyal medyada yayılan Çin’deki bu kamyonlar arkasında bıraktığı gökkuşağı ile büyüleyici sahneler yaratıyor. Peki arkasındaki asıl amaç ne?

Sis püskürten kamyonların ardından ortaya çıkan sahneler, seyir zevki verse de asıl niyeti bu değil!

Ülkeyi ikiye bölen bu kamyonların olayı ne peki?

Arkasında çevre bilinci yatıyor.

Çin, hava kirliliği mücadelesinde alışılmadık bir çözüm bulmuş: sis püskürten kamyonlar. Bu araçlar, havaya ince su partikülleri püskürterek havadaki zararlı parçacıkları yakalıyor.

Güneş ışınları bu su zerreciklerine çarptığında ise rengârenk gökkuşakları oluşuyor. Şehrin havasını temizlerken bir yandan da görsel bir şölen sunmak oldukça etkileyici, değil mi? Ancak buna karşıt görüşler de var.

Üretici piyasasında işler değişti.

Bu otobüsler, aslında inşaat ve madencilik alanlarında toz kontrolü için kullanılan sis toplarından evrilmiş. 2012’de sadece 10 üretici firma varken günümüzde satışları patlayan ve daha çok üretilen bir araç hâline gelmiş.

Tabii ki bunu kullanıp piyasayı değiştiren, kayıt dışı araç üreterek daha ucuza satan firmalar da var.

Ama asıl sorun bu değil.

Birçok araştırmacı bu araçların işe yaramadığını hatta işleri daha da kötüye götürdüğünü belirtiyor.

Kentsel alanlarda kirliliği azaltmak amacıyla kullanılsa da çevreciler aslında bu araçların, hava kirliliği verilerine müdahale ettiğini yani normalden daha iyi bir bilgi verdiğini ancak bunun doğru olmadığını söylüyor. Çünkü araçlar; sınırlı bölgelerde, alanlarda kullanılıyor yani genelini etkileyen bir durum yok.

Bunun yanı sıra sis, havadaki bazı parçacıklarını çekse de daha tehlikeli ve daha küçük olan parçacıkları çekmede daha az etkili. Üreticiler bunu reddetse de ellerinde kanıtı da yok.

Su kıtlığı varken ne kadar mantıklı?

Eleştirilerin bir diğer ise su kullanımı üzerine. Çin’de hava kirliliği olan şehirlerde su kıtlığı da varken bu su toplarının çok fazla su gerektirmesi, kaynaklar üzerindeki baskıyı da artırıyor.

Her yıl güneyden kuzeye kullanılan su miktarı ise yaklaşık 50 milyar metreküp.

Araştırmacılar, enerji ve su kaynaklarını bu şekilde tüketmek yerine hem hava kirliliği semptomlarına hem de emisyon kaynaklarının doğru kullanımına dikkat çekiyor.

Trafikte sürücülerin dikkatini dağıtması ise öne sürülen bir diğer olumsuz yorum.

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