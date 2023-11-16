Park eden bir arabayı beklemek, bitmek bilmeyen kırmızı ışık veya onlarca kişiyle dolan bir yaya geçidinde insanların geçmesini bekleyerek akıp giden dakikalar oldukça sıkıcı değil mi? Peki trafikte 12 gün boyunca mahsur kaldığınızı hayal edebilir misiniz?

Özellikle sizin için hayat, büyük bir şehirde devam ediyorsa trafik sıkışıklıklarına oldukça aşinasınız demektir. Fakat 14 Ağustos 2010 tarihinde Çin’de öylesine ilginç bir olay yaşandı ki insanlar, bırakın birkaç saati günlerce trafikte mahsur kaldı.

Peki Çin’deki binlerce taşıtı böylesine bir kaosa sürükleyen neydi?

100 kilometreyi aşan bir uzunluğa sahip olan ve 12 gün boyunca devam eden trafik sıkışıklığı, neredeyse binlerce aracın hareketinin kısıtlanmasına sebep oldu.

Bu sıkışıklık, Çin’in en işlek yollarından biri olan G110 ve Pekin-Tibet otoyolunda oluşan bir kargaşaydı. Sürücüler araçlarını gün içinde 1 kilometre zar zor hareket ettirirken, bazıları bu trafikte yaklaşık 5-6 gün hiç hareket edemedi.

Aslında bu karışıklığın temel sebebi, Ulusal Karayolu G110’da başlayan yol çalışmaları ve Pekin’e giden ağır kamyonların trafikte ani bir artış göstermesiydi. Bu yol çalışması, yolun kapasitesini %50 oranında azaltan bir inşaattı ve sıkışıklığın en önemli sebeplerinden biriydi.

Bunun yanında bu bakımın yaklaşık 1 ay daha tamamlanması beklenmiyordu. Elbette bu esnada bazı kazalar da gerçekleşti ve durum çok daha kötüleşti.

Bu boğucu krizin bir diğer sebebi ise Moğolistan’dan başkent Pekin’e kömür taşıyan kamyonların sayısındaki artıştı.

2009 yılında taşınan kömür 602 milyon iken 2010 yılında bu miktar, 730 milyon tona yükseldi. Hâliyle bu otoyoldaki kamyon miktarının artışı da meşhur kargaşanın tuzu biberi oldu.

Ayrıca krizi fırsata çevirmeye çalışanlar da yok değildi. Trafikte mahsur kalan insanlara su, hazır yiyecek ve sigara gibi çeşitli ürünler şişirilmiş fiyatlara satıldı. Örneğin 1 şişe su 1 yuan iken yol kenarındaki satıcılar bu sulara 15 yuan fiyat biçti.

Trafik ilerlemediği için direksiyon başında olmanın bir anlamı yoktu ve sürücüler; kamyonlarının altında uyumaya, yürüyüşe çıkmaya veya kart oyunları oynamaya başlamıştı.

Tüm bunlar olurken yetkililer kamyonları farklı güzergahlara göndererek ve insanlara araçlarını kullanmamalarını söyleyerek, umutsuzca bu trafiği azaltmaya çalıştı.

Temsili görsel

Ayrıca yetkililer, bu krizi çözmek için kömür şirketlerinden nakliye çalışmalarını ertelemelerini istedi. Bu otoyolun kapasitesi günde yaklaşık 10.000 taşıttı fakat bu sıkışıklık ile sayı 14.000’e çıkmıştı.

İlk haftanın sonunda yetkililerin bu çözümleri işe yaramıyor gibi görünüyordu fakat zamanla bu olay, medyanın ilgisini çekti ve insanlar otoyolu kullanmayı bıraktı. Nihayetinde 12 günlük kaos sona erdi.

Çin o olaydan beri trafiğe dair birçok problemle karşı karşıya kaldı fakat Ağustos 2010’daki bu sıkışıklığın, dünya tarihindeki en kötü kargaşa olduğuna inanılıyor.

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