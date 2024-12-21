Çinli robot firması Pudu, "D9" olarak isimlendirdiği yeni insansı robotunu duyurdu. Etkileyici özelliklerle donatılan insansı robotun fiyatının ne olacağı şimdilik bilinmiyor.

Çin merkezli robot geliştirme şirketi Pudu Robotics, "D9" olarak isimlendirdiği yeni insansı robotunu duyurdu. Etkileyici özelliklerle donatılan D9, sevimli tasarımı ile de tüketicilere kendisini sevdirmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki Pudu D9, tüketicilere neler vadediyor?

Pudu'nun yapay zekâ ile desteklenen yeni insansı robot, daha çok yük taşımak amacıyla geliştirildi. 1.7 metre uzunluğundaki D9, 20 kilograma kadar olan yükleri rahatlıkla taşıyabiliyor. Mağaza raflarını dizmek, yerleri temizlemek ve koli taşımak, D9'un yapabildiği temel özellikler arasında yer alıyor. Üstelik bu insansı robot, sıradan bir insandan biraz daha hızlı hareket edebiliyor.

Çinli insansı robot böyle görünüyor

Çin'in en yeni insansı robotu; nerede olduğunu anlamak, engelleri aşmak ve rotalar oluşturabilmek için ultra gelişmiş sensörlerle donatıldı. Ayrıca özel bir denge mekanizmasına sahip olan robot, zorlu koşullar altında bile düşmüyor. Bu arada; Pudu D9'un küçük nesneleri tutmak gibi görevleri yapabilmek için aşırı hassas ellere sahip olduğunu söyleyelim.

Pudu D9'un sahip olduğu özellikler bunlardan ibaret değil. Robotun sahip olduğu algoritma, gelişmiş yapay zekâ modelleri ile entegre edilebiliyor. Bu da özel ihtiyaçlar için kullanılabilmesini ve hatta insanlarla doğal bir biçimde etkileşime girebilmesini sağlıyor. Pudu, yeni insansı robotunun fiyatına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

İşte D9 için hazırlanan bir tanıtım videosu: