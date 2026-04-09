Bomba İddia: Tesla, Küçük ve Ucuz SUV Geliştiriyor

Tesla’nın daha küçük ve uygun fiyatlı yeni bir elektrikli SUV geliştirdiği öne sürüldü. Çin’de üretileceği söylenen modelin, Model Y’den daha kısa olacağı ve daha geniş kitlelere hitap edeceği belirtiliyor. Proje henüz erken aşamada.

Bomba İddia: Tesla, Küçük ve Ucuz SUV Geliştiriyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Tesla, uzun süredir konuşulan “uygun fiyatlı elektrikli otomobil” hedefi için yeniden harekete geçmiş olabilir. Ortaya çıkan yeni bilgiler, şirketin tamamen yeni bir SUV modeli üzerinde çalıştığını gösteriyor. Üstelik bu model, bugüne kadar gördüğümüz Tesla araçlarından farklı bir konumda yer alacak.

Şirketin özellikle son dönemde robotaksi ve otonom sürüş tarafına ağırlık verdiğini biliyoruz. Ancak bu yeni gelişme, Tesla’nın yeniden daha ulaşılabilir fiyatlı, geniş kitlelere hitap eden araçlara yönelmek isteyebileceğini düşündürüyor.

Bomba İddia: Tesla, Küçük ve Ucuz SUV Geliştiriyor
Model Y’den küçük olacak, üretim Çin’de başlayabilir

Sızdırılan bilgilere göre Tesla’nın yeni SUV modeli yaklaşık 4,28 metre uzunluğunda olacak. Bu da onu, markanın en popüler modeli Model Y’den belirgin şekilde daha kompakt hâle getiriyor. Yani şehir içi kullanım için daha pratik bir Tesla görebiliriz.

Araçla ilgili en dikkat çekici detaylardan biri de üretim planı. İlk etapta Çin’de üretileceği belirtilen modelin, ilerleyen süreçte ABD ve Avrupa pazarına da açılması bekleniyor. Ayrıca bu modelin, mevcut Model 3 veya Model Y’nin “kırpılmış” versiyonu değil, tamamen yeni bir araç olacağı ifade ediliyor.

Özellikleri (Beklenen)

  • Yaklaşık 4,28 metre uzunluk
  • Daha küçük batarya (daha düşük menzil)
  • Tek motorlu yapı (daha uygun maliyet)
  • Yaklaşık 1,5 ton ağırlık
  • Çin merkezli üretim

Fiyat tarafında ciddi düşüş hedefleniyor

Asıl mesele ise fiyat. Tesla’nın bu yeni modeli, şu anda markanın en uygun fiyatlı aracı olan Model 3’ten bile daha ucuza satmayı hedeflediği söyleniyor. Hatırlatmak gerekirse Model 3’ün başlangıç fiyatı ABD’de yaklaşık 37 bin dolar seviyesinde.

Tabii bu fiyatı yakalayabilmek için bazı fedakârlıklar yapılması kaçınılmaz. Daha küçük batarya ve daha sade donanım tercihleri, menzil ve performans tarafında bazı sınırlamalar anlamına gelebilir. Ama buna rağmen Tesla’nın daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması mümkün.

