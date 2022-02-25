Bir zamanlar ülkemizde de yer alan Çinli otomobil devi Chery'nin Türkiye pazarına geri döneceği açıklandı. Gelen haberlere göre Chery, 2022'nin son çeyreğinde üç SUV otomobil ile ülkemizde satışa başlayacak.

1997 kurulan Çin merkezli dev otomotiv şirketi Chery, bir zamanlar ülkemizde de yer almış; ancak sonrasında çıkış yapmıştı. Şimdi de gelen yeni haberler, 20 yıla yakın süredir Çin’in binek otomobil ihracatında lider pozisyonda yer alan şirketin yeni modelleriyle tekrar Türkiye pazarına girmeyi düşündüğünü ortaya koydu.

Motor1 tarafından paylaşılan haberlere göre genel merkezi Çin’in Wuhu şehrinde yer alan dev otomobil üreticisi Chery, yeniden ülkemizde satışlara başlamayı planlıyor. Paylaşılan açıklamalar, dev şirketin 2022; yani bu yıl içerisinde yeni ve son teknolojiye sahip modelleriyle Türkiye pazarına gireceğini gösterdi.

Üç SUV modeli ülkemize gelecek

Motor1’e göre Chery, ilk etapta üç farklı sınıftan SUV modeli ile ülkemize giriş yapacak. 1,6 litrelik benzinli motorlara sahip olduğu belirtilen bu araçların ise geçen yıl tanıtılan sportif coupe SUV modeli Omoda 5, 5 koltuklu kompakt SUV Tiggo 7 ve 7 koltuklu orta boy SUV Tiggo 8 olacağı belirtildi. Ayrıca, bu üç otomobilin satışlarının yılın son çeyreğinde başlayacağı da gelen haberler arasında yer aldı.

Chery’nin marka temellerinden birinin yüksek teknoloji, diğerinin ise tasarım anlayışı olduğunun belirtildiği haberde, şirkete ait ACTECO motor ailesinin Çin’in en iyi 10 motoru arasına girmeyi başardığı da belirtiliyor. Ayrıca Omoda 5 modelinin ‘Art in Motion’ ismi verilen akıcı çizgilere sahip tasarımının dikkat çekici olduğunu da belirtmek gerek.

Son olarak temel teknolojiler konusunda Ar-Ge faaliyetlerine odaklanan Chery’e ait otomobillerin motordan şanzımana birçok yeni teknolojiye sahip olduğu ifade ediliyor. Ayrıca dev şirketin 20.794 patent başvurusunda bulunarak 13.153 patent onayı aldığı ve motor teknolojilerinde uzun yıllar boyunca edinilen tecrübe sonucunda teknoloji konseptini geliştirdiği de gelen açıklamalar arasında yer alıyor.

Omoda 5

Tiggo 7

Tiggo 8