Özellikleri ve Tasarımıyla Dikkat Çeken Özel Seri Citroen C3 Aircross Collection Türkiye’de: Peki Fiyatı Ne Kadar?

Citroen, C3 Aircross SUV modelinin özel seri versiyonu C3 Aircross Collection'ı Türkiye'de satışa sundu.

Türkiye’de çok ilgi gören otomobil markalarından biri olan Citroen’in en sevilen modellerinden biri de küçük SUV tipindeki C3 Aircross idi. Şimdi ise bu otomobili sevenlerin ilgisini çekebilecek bir gelişme yaşandı. Otomobil devi, kompakt SUV segmentine iddialı bir oyuncu daha dahil etti.

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Kendine özgü tasarım detaylarıyla göz dolduran yeni Citroen C3 Aircross Collection serisi resmen Türkiye’de satışa çıktı. Araç, hem günlük şehir içi kullanımlarda hem de uzun seyahatlerde geniş bir kullanım yelpazesi sunmak üzere yollara çıkıyor.

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Karşınızda Citroen C3 Aircross Collection

Güçlü SUV karakterini ön plana çıkaran bu özel seride, ilk bakışta dikkat çeken estetik dokunuşlar yer alıyor. Ön tamponda ve arka çamurluklarda kendine yer bulan kırmızı renkli klipsler, markanın köklü tasarım mirasına şık bir gönderme yaparken araca karakteristik bir görünüm kazandırmış. 17 inç boyutundaki siyah alaşım jantlar ile güçlü ve sportif bir duruşa sahip. Ayrıca ön kapılarda yer alan Aircross yazısı ve arka taraftaki Collection özel seri logosu dikkat çeken detaylarından.

Yeni C3 Aircross Collection, farklı motor seçenekleriyle sunulacak. İçten yanmalı ve elektrik desteğini bir arada isteyenler için geliştirilen 1**.2 Hybrid 145 ëDCS6 versiyonu, 145 HP güç üreten yüksek verimli hibrit motoru** çift kavramalı otomatik şanzıman ile bir araya getiriyor. Buna ek olarak %100 elektrikli uzun menzilli versiyon da var. Bu elektrikli motoru, 83 kW güç üretiyor.

İç tarafta ise modern dokunuşlar yapılmış. Seriye özel olarak tasarlanan "Urban Blue" iç mekân teması, kabinin içine adım attığınız andan itibaren oldukça zarif, modern ve ferah bir atmosfer sunuyor. Buna ek olarak kumaş koltuklarla da konfor çok yükseltilmiş.

Citroen C3 Aircross Collection Türkiye fiyatları ne kadar?

Citroen C3 Aircross Collection serisi otomobillerinin hibrit motorlu versiyonu ülkemizde 2.130.000 TL, elektrikli versiyonu ise 1.870.000 TL’ye satılacak.