Citroen, İstanbul'da gerçekleştirdiği bir lansman etkinliğinde C4 X isimli yeni crossover modelini tüm dünyaya tanıttı. Uzun zaman sonra Türkiye'de gerçekleştirilen ilk global otomobil lansmanı olan etkinlikte paylaşılan tüm detaylar haberimizde...

Fransa merkezli otomobil üreticisi Citroen, bugün gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde yeni otomobili C4 X'i tanıttı. Bu lansmanı özel kılan şey, şirket CEO'su Vincent Cobee'nin İstanbul'dan tüm dünyaya seslenmesiydi. Gelin Citroen'in yeni otomobiline hep birlikte bakalım.

Citroen C4 X, yeni bir crossover olarak karşımıza çıktı. Ancak araç, çok da benzersiz bir tasarıma sahip değil. Çünkü adından da anlayabileceğiniz üzere, C4 X genel olarak C4'ü andırıyor. Ancak yeni crossover, orijinal C4'ten daha uzun. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre bu otomobildeki toplam uzunluk, 4,6 metre. Aracın arka kısmına baktığımızda ise C-Elysee'den esintiler de var gibi görünüyor.

Karşınızda Citroen C4 X

Citroen, zaman zaman eleştirilen parçalı far yapısını bu modelinde de kullanmış durumda. Arka kısma baktığımızda ise ön kısım kadar gösterişli olmayan bir yapı ile karşılaşıyoruz. Aracın yan kısımlarına kadar taşan stoplar, bagaj kapağına kadar arkaya da uzuyor. Bagaj kapağı tasarımı ise oldukça sert.

Crossover'ın iç tasarımına baktığımızda, hayalet gösterge ekranı, bizleri karşılaşyan ilk detay olarak karşımıza çıkıyor. Orta konsola yerleştirilmiş olan bilgi-eğlence ekranı ise 10 inç boyutunda. Isıtma ve masaj destekli koltuklar da C4 X'in öne çıkan iç tasarım detayları arasında yer alıyor. Bu arada, crossver'ın 510 litrelik oldukça büyük bir bagaj hacmine sahip olduğunu belirtelim.

Citroen'in yeni crossover modeli, hem elektrikli hem de içten yanmalı motor seçenekleriyle satışa sunulacak. Elektrikli versiyonu satın almak isteyen tüketiciler, "eC4 X" ismiyle bu araca sahip olacaklar. Peki Citroen, yeni crossoverda hangi motorları tercih etti?

Önce eC4 X'e bakalım. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre elektrikli versiyonda Peugeot e-2008 ile aynı motor bulunuyor. 136 beygir güç, 260 Nm tork üreten bu motor, 0-100 km/sa hızlanmayı 9,7 saniyede tamamlıyor. Maksimum hızı 150 km/sa ile sınırlandırılan eC4 X, WLTP standartlarına göre 360 kilometre yol gidebilecek. Tüketiciler, bu elektrik motorundaki 50 kWh bataryayı 7 saatte tam şarj edebilecekler. Opsiyonel olarak sunulacak 11 kW üç fazlı şarj cihazı ise bu süreyi 5 saate indirecek. Tüm bunlara ek olarak; eC4 X'i 100 kW DC akım kaynağına bağlarsanız, yarım saatte yüzde 5'ten yüzde 80'e kadar dolum göreceksiniz.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda, C4 X'in kardeşleri gibi PureTech benzinli ve BlueHDi dizel motorlar satın alınabileceğini de görüyoruz.

Citroën CEO’su Vincent Cobee İstanbul’da dünya prömiyeri gerçekleştirilen yeni e-C4 X ve C4 X modelleriyle ilgili yaptığı açıklamada,“Yeni e-C4 X ve C4 X modelleri Avrupa ve uluslararası pazarlarda satışların artmasına ve markamızın genişleme hedeflerine katkı sağlayacak. Yeni modellerin yaratacağı fırsat için heyecanlıyız. Pek çok müşteri, yüksek hacimli kompakt otomobil segmentindeki hatchback ve SUV seçeneklere çevreye duyarlı ve zarif bir alternatif istediklerini söyledi. Söz konusu ihtiyaca cevap veriyoruz. Citroen'den beklediğiniz tüm konfor, teknoloji, güvenlik, ferahlık, çok yönlülüğünyanı sıra, sıfır emisyonlu tamamen elektrikli bir sürüş de sunan özgün bir Cross tasarım bizi rakiplerimizden farklılaştırıyor.” ifadelerini kullandı.

Citroen, yeni crossover modelinin fiyatını şimdilik açıklamadı. Ancak şirket CEO'suna göre Türkiye'deki tüketiciler, bu otomobilleri Kasım 2022 itibarıyla satın alabilecekler. O günler geldiğinde, crossover'ın fiyatını hep birlikte göreceğiz.