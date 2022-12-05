e-C4, Artık Türkiye'nin En Ucuz Elektrikli Otomobili Değil: Citroen Zamlı Aralık Ayı Otomobil Fiyatlarını Açıkladı

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Citroen, Aralık 2022 fiyat listesini açıkladı. Güncelleme sonrası neredeyse tüm modeller zamlandı. Peki Citroen Aralık 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu?

Citroen, Aralık ayına ait güncel fiyat listesini açıkladı. Tıpkı diğer markalarda olduğu gibi Citroen'de de zam görüyoruz. Hatta zamlar yüzde 4'e ulaşmış durumda.

Peki Citroen Aralık 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu haberimizde, şirketin resmi fiyat ve opsiyon fiyatlarına bakacağız. Bu listeyi aylık güncelleyeceğimizi belirtelim.

Citroen sıfır araba fiyatları - Aralık 2022

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı
C5 Aircross SUV 999.000 TL 1.038.000 TL (%3,90 zam)
C4 670.000 TL 672.000 TL zam yok
C3 Aircross SUV 655.000 TL 675.000 TL (%3,0 zam)
C3 461.000 TL 473.000 TL (%2,60 zam)
C-Elysee 526.000 TL 516.000 TL (%1,90 indirim)
e-C4 845.000 TL 877.000 TL (%3,80 zam)

C5 Aircross SUV fiyatları - Aralık 2022

yeni c5

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel Feel Bold, Otomatik 1.038.000 TL
1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel Shine, Otomatik 1.106.000 TL
1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel Shine Bold, Otomatik 1.137.000 TL
1.6 PureTech 180 HP, Benzinli Shine Bold, Otomatik 1.137.000 TL

C5 Aircross SUV opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket
Dokunmatik Ekran ve Navigasyon 9.000 TL Feel Bold, Shine
Siyah Nappa Deri Döşeme 39.500 TL Shine Bold
Metalik Boya 2.750 TL Feel Bold, Shine, Shine Bold
Sedefli Beyaz Renk 5.000 TL Feel Bold, Shine, Shine Bold
Çift Renk Tavan 2.600 TL Feel Bold, Shine, Shine Bold

C4 fiyatları - Aralık 2022

C4

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 PureTech 100 HP, Benzinli Feel, Manuel 672.000 TL
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Feel Bold, Otomatik 793.000 TL
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Shine, Otomatik 843.000 TL
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Shine Bold, Otomatik 877.000 TL
1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel Feel Bold, Otomatik 848.000 TL
1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel Shine Bold, Otomatik 900.000 TL

C4 opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket
Anahtarsız Giriş-Çalıştırma 5.000 TL Feel Bold
Geri Görüş Kamerası 3.000 TL Feel Bold
Geri Görüş Kamerası+Park Sensörü 5.000 TL Feel Bold
Kablosuz Şarj 1.300 TL Shine Bold
18 İnç Jant 15.000 TL Shine Bold
Metalik Boya 2.100 TL Feel, Feel Bold, Shine, Shine Bold
Özel Metalik Boya 2.600 TL Feel, Feel Bold, Shine, Shine Bold

C3 Aircross SUV fiyatları - Aralık 2022

C3 aircross

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 PureTech 100 HP, Benzinli Feel, Otomatik 675.000 TL
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Feel Bold, Otomatik 710.000 TL
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Shine, Otomatik 772.000 TL
1.5 BlueHDi 120 HP, Dizel Feel Bold, Otomatik 761.000 TL

C3 Aircross SUV opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket
Çift Renk Tavan 1.850 TL Shine, Feel Bold
Geri Görüş Kamerası 3.000 TL Shine
Isıtmalı Ön Koltuklar 3.500 TL Shine
Kör Nokta Uyarı Sistemi & Park Asistanı 3.800 TL Shine
Hype Gri Deri Döşeme 12.750 TL Shine
Metalik Boya 1.800 TL Feel, Shine, Feel Bold

C3 fiyatları - Aralık 2022

C3

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 PureTech 83 HP, Benzinli Feel, Manuel 473.000 TL
1.2 PureTech 110 HP, Benzinli Feel Bold, Otomatik 563.000 TL
1.2 PureTech 110 HP, Benzinli Shine Business, Otomatik 604.000 TL
1.2 PureTech 110 HP, Dizel Shine, Otomatik 614.000 TL

C3 opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket
Çift Renk Tavan 3.200 TL Feel, Feel Bold
Isıtmalı Ön Koltuklar 3.200 TL Shine
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma 4.500 TL Shine Business
Metalik Boya 1.920 TL Feel, Feel Bold, Shine, Shine Business
Özel Metalik Boya 2.100 TL Feel, Feel Bold, Shine, Shine Business

C-Elysee fiyatları - Aralık 2022

c-elysee

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 BlueHDi 100 HP, Dizel Feel Bold, Manuel 516.000 TL

C-Elysee opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Boya 1.740 TL Feel, Feel Bold

e-C4 fiyatları - Aralık 2022

e-c4

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
100 kW 136 HP, Elektrikli Shine Bold, Otomatik 877.000 TL

e-C4 opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Boya 2.100 TL Shine Bold
Özel Metalik Boya (İksir Kırmızı) 2.600 TL Shine Bold
Kablosuz Şarj 1.300 TL Shine Bold
Otoyol Sürücü Destek Sistemi 3.000 TL Shine Bold
Deri & TEP Koltuklar 10.000 TL Shine Bold
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