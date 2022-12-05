Citroen, Aralık 2022 fiyat listesini açıkladı. Güncelleme sonrası neredeyse tüm modeller zamlandı. Peki Citroen Aralık 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu?
Citroen, Aralık ayına ait güncel fiyat listesini açıkladı. Tıpkı diğer markalarda olduğu gibi Citroen'de de zam görüyoruz. Hatta zamlar yüzde 4'e ulaşmış durumda.
Peki Citroen Aralık 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu haberimizde, şirketin resmi fiyat ve opsiyon fiyatlarına bakacağız. Bu listeyi aylık güncelleyeceğimizi belirtelim.
Citroen sıfır araba fiyatları - Aralık 2022
|Model
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|C5 Aircross SUV
|999.000 TL
|1.038.000 TL (%3,90 zam)
|C4
|670.000 TL
|672.000 TL zam yok
|C3 Aircross SUV
|655.000 TL
|675.000 TL (%3,0 zam)
|C3
|461.000 TL
|473.000 TL (%2,60 zam)
|C-Elysee
|526.000 TL
|516.000 TL (%1,90 indirim)
|e-C4
|845.000 TL
|877.000 TL (%3,80 zam)
C5 Aircross SUV fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel
|Feel Bold, Otomatik
|1.038.000 TL
|1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel
|Shine, Otomatik
|1.106.000 TL
|1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel
|Shine Bold, Otomatik
|1.137.000 TL
|1.6 PureTech 180 HP, Benzinli
|Shine Bold, Otomatik
|1.137.000 TL
C5 Aircross SUV opsiyon fiyatları - Aralık 2022
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Dokunmatik Ekran ve Navigasyon
|9.000 TL
|Feel Bold, Shine
|Siyah Nappa Deri Döşeme
|39.500 TL
|Shine Bold
|Metalik Boya
|2.750 TL
|Feel Bold, Shine, Shine Bold
|Sedefli Beyaz Renk
|5.000 TL
|Feel Bold, Shine, Shine Bold
|Çift Renk Tavan
|2.600 TL
|Feel Bold, Shine, Shine Bold
C4 fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 PureTech 100 HP, Benzinli
|Feel, Manuel
|672.000 TL
|1.2 PureTech 130 HP, Benzinli
|Feel Bold, Otomatik
|793.000 TL
|1.2 PureTech 130 HP, Benzinli
|Shine, Otomatik
|843.000 TL
|1.2 PureTech 130 HP, Benzinli
|Shine Bold, Otomatik
|877.000 TL
|1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel
|Feel Bold, Otomatik
|848.000 TL
|1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel
|Shine Bold, Otomatik
|900.000 TL
C4 opsiyon fiyatları - Aralık 2022
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Anahtarsız Giriş-Çalıştırma
|5.000 TL
|Feel Bold
|Geri Görüş Kamerası
|3.000 TL
|Feel Bold
|Geri Görüş Kamerası+Park Sensörü
|5.000 TL
|Feel Bold
|Kablosuz Şarj
|1.300 TL
|Shine Bold
|18 İnç Jant
|15.000 TL
|Shine Bold
|Metalik Boya
|2.100 TL
|Feel, Feel Bold, Shine, Shine Bold
|Özel Metalik Boya
|2.600 TL
|Feel, Feel Bold, Shine, Shine Bold
C3 Aircross SUV fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 PureTech 100 HP, Benzinli
|Feel, Otomatik
|675.000 TL
|1.2 PureTech 130 HP, Benzinli
|Feel Bold, Otomatik
|710.000 TL
|1.2 PureTech 130 HP, Benzinli
|Shine, Otomatik
|772.000 TL
|1.5 BlueHDi 120 HP, Dizel
|Feel Bold, Otomatik
|761.000 TL
C3 Aircross SUV opsiyon fiyatları - Aralık 2022
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Çift Renk Tavan
|1.850 TL
|Shine, Feel Bold
|Geri Görüş Kamerası
|3.000 TL
|Shine
|Isıtmalı Ön Koltuklar
|3.500 TL
|Shine
|Kör Nokta Uyarı Sistemi & Park Asistanı
|3.800 TL
|Shine
|Hype Gri Deri Döşeme
|12.750 TL
|Shine
|Metalik Boya
|1.800 TL
|Feel, Shine, Feel Bold
C3 fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 PureTech 83 HP, Benzinli
|Feel, Manuel
|473.000 TL
|1.2 PureTech 110 HP, Benzinli
|Feel Bold, Otomatik
|563.000 TL
|1.2 PureTech 110 HP, Benzinli
|Shine Business, Otomatik
|604.000 TL
|1.2 PureTech 110 HP, Dizel
|Shine, Otomatik
|614.000 TL
C3 opsiyon fiyatları - Aralık 2022
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Çift Renk Tavan
|3.200 TL
|Feel, Feel Bold
|Isıtmalı Ön Koltuklar
|3.200 TL
|Shine
|Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma
|4.500 TL
|Shine Business
|Metalik Boya
|1.920 TL
|Feel, Feel Bold, Shine, Shine Business
|Özel Metalik Boya
|2.100 TL
|Feel, Feel Bold, Shine, Shine Business
C-Elysee fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 BlueHDi 100 HP, Dizel
|Feel Bold, Manuel
|516.000 TL
C-Elysee opsiyon fiyatları - Aralık 2022
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|1.740 TL
|Feel, Feel Bold
e-C4 fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|100 kW 136 HP, Elektrikli
|Shine Bold, Otomatik
|877.000 TL
e-C4 opsiyon fiyatları - Aralık 2022
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|2.100 TL
|Shine Bold
|Özel Metalik Boya (İksir Kırmızı)
|2.600 TL
|Shine Bold
|Kablosuz Şarj
|1.300 TL
|Shine Bold
|Otoyol Sürücü Destek Sistemi
|3.000 TL
|Shine Bold
|Deri & TEP Koltuklar
|10.000 TL
|Shine Bold