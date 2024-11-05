Citroen, kasım ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Bu ay C3'e zam geldi. Bu zamla C3, tarihte ilk kez 1 milyon TL'yi geçmiş oldu.

Fransız otomotiv markası Citroen, kasım ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay C3 grubuna zam yaptı. En ucuz C3, ilk kez 1 milyon TL'yi geçmiş oldu. Öte yandan; C4'te ise indirim var. Diğer modellerin fiyatları ise değişmedi.

Peki Citroen sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu haberimizde, şirketin Kasım 2024 sıfır araba ve opsiyon fiyatlarına bakacağız. Bu listeyi aylık güncelleyeceğimizi belirtelim.

Citroen sıfır araba fiyatları - Kasım 2024

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı C3 988.000 TL 1.018.000 TL C3 Aircross SUV 1.280.000 TL 1.320.000 TL C4 1.427.000 TL 1.357.000 TL e-C4 1.375.000 TL 1.375.000 TL e-C4 X 1.375.000 TL 1.375.000 TL C4 X 1.499.000 TL 1.499.000 TL C5 Aircross SUV 1.870.000 TL 1.870.000 TL

C3 fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 PureTech 83 HP, Benzinli Feel Bold, Manuel 1.018.000 TL 1.2 PureTech 110 HP, Benzinli Feel Bold, Otomatik 1.170.000 TL 1.2 PureTech 110 HP, Benzinli Shine, Otomatik 1.210.000 TL 1.2 PureTech 110 HP, Benzinli ELLE, Otomatik 1.252.000 TL

C3 opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 9.000 TL Feel, Feel Bold, Shine, ELLE Özel Metalik Boya 11.000 TL Feel, Feel Bold, Shine, ELLE Arka Park Sensörü 6.000 TL Feel Bold

C3 Aircross SUV fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Feel Bold, Otomatik 1.320.000 TL 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Shine, Otomatik 1.430.000 TL

C3 Aircross SUV opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 11.000 TL Feel, Shine, Feel Bold Outdoor Paketi 16.000 TL Shine, Feel Bold

C4 fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Feel Bold, Otomatik 1.357.000 TL 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Shine, Otomatik 1.471.000 TL 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Shine Bold, Otomatik 1.645.000 TL

C4 opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 13.000 TL Feel Bold, Shine, Shine Bold Özel Metalik Boya 15.000 TL Feel Bold, Shine, Shine Bold Siyah Tavan 13.000 TL Shine, Shine Bold Isıtmalı direksiyon ve ön koltuklar 13.000 TL Shine Bold

e-C4 fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 100 kW 136 HP, Elektrikli Shine Bold, Otomatik 1.375.000 TL 115 kW, Elektrikli Shine Bold, Otomatik 1.460.000 TL

e-C4 opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 7.944 TL Shine Bold Özel Metalik Boya 9.167 TL Shine Bold Siyah Tavan 7.944 TL Shine Bold Panoramik Açılabilir Cam Tavan 32.000 TL Shine Bold Isıtmalı Direksiyon ve Ön Koltuklar 7.944 TL Shine Bold

e-C4 X fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 100 kW, Elektrikli Shine Bold, Otomatik 1.375.000 TL 115 kW, Elektrikli Shine Bold, Otomatik 1.460.000 TL

e-C4 X opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 7.944 TL Shine Bold Özel Metalik Boya 9.167 TL Shine Bold Siyah Tavan 7.944 TL Shine Bold Panoramik Açılabilir Cam Tavan 32.000 TL Shine Bold Isıtmalı Direksiyon ve Ön Koltuklar 7.944 TL Shine Bold

C4 X fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Feel Bold, Otomatik 1.499.000 TL 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Shine, Otomatik 1.531.000 TL 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Shine Bold, Otomatik 1.640.000 TL

C4 X opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 13.000 TL Feel Bold, Shine, Shine Bold Özel Metalik Boya 15.000 TL Feel Bold, Shine, Shine Bold Siyah Tavan 13.000 TL Shine, Shine Bold Güvenlik Paketi 15.000 TL Feel Bold Isıtmalı direksiyon ve ön koltuklar 13.000 TL Shine Bold

C5 Aircross SUV fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel Shine, Otomatik 1.870.000 TL 1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel Shine Bold, Otomatik 1.975.000 TL 1.2 Hybrid 136 HP, Hibrit E-Series, Otomatik 1.999.000 TL

C5 Aircross SUV opsiyon fiyatları - Kasım 2024