Çizimleri Animasyona Dönüştüren Site: Animated Drawings

Çocuğunuzla birlikte veya kendi kendinize yaptığınız çizimleri bir adım öteye taşıyabileceğiniz bir internet sitesiyle karşınızdayız. Animated Drawings adlı bu sitede, en basitinden çizdiğiniz bir çöp adamın bile karşınızda dans etmesine veya size el sallamasına şahit olabilirsiniz.

Çocukların sınır tanımayan hayal güçlerini verimli bir şekilde kullanmalarına yarayan çizim aktivitesinin onlara sayısız faydasının olduğu biliniyor. Bu aktivite özelliklerle ebeveynlerle birlikte yapıldığında el-göz koordinasyonundan özgüven gelişimine kadar birçok getirisi bulunuyor.

Bu içeriğimizin konusu olan internet sitesi ise çocuğunuzla birlikte yaptığınız çizimleri bir üst seviyeye taşıyarak çocuğunuzun çizim yaparken daha eğlenceli vakitler geçirmesini amaçlıyor. Şimdi gelin, Animated Drawings adlı sitenin nasıl kullanıldığına ve neler sunduğuna birlikte bakalım.

İki boyutlu çizimleri eğlenceli animasyonlarla canlandırabileceğiniz Animated Drawings nasıl kullanılır?

Adım #1: Animated Drawings sitesinde fotoğraf yükleme tuşuna (Upload Photo) basıp istediğiniz çizimi seçin

Animated Drawings sitesinde fotoğraf yükleme tuşuna (Upload Photo) basıp istediğiniz çizimi seçin Adım #2: Çizimdeki karakteri odağa alacak şekilde fotoğrafı kırpın

Çizimdeki karakteri odağa alacak şekilde fotoğrafı kırpın Adım #3: Maskeleme işlemiyle karakterinizin kapladığı alanı seçin

Maskeleme işlemiyle karakterinizin kapladığı alanı seçin Adım #4: Birbirinden farklı animasyonlarla karakterinize farklı hareketler yaptırın

Örnekle anlatalım: Öncelikle fotoğrafımızı olabilecek en yakın yerlerden kırpıyoruz

Söz konusu site yapay zekâ ile çalıştığından bu sayede maskeleme işlemi de kolaylaşmış olacak. Görüntüde yapay zekayı zorlayacak daha fazla alanın bulunması, karakterinizin görülmesini zorlaştıracaktır.

Gayet güzel çalışan yapay zekâ sayesinde çoğu zaman dokunmanıza gerek olmasa da maskeleme işleminde detaylara girebilirsiniz

Bunu yaparken de karakterinize dahil olmasını istemediğiniz alanları silgiyle ortadan kaldırabilirsiniz. Ya da algoritma, karakterinizi yanlış seçtiyse kalem ikonuna basıp eklemek istediğiniz alanları seçebilirsiniz.

Son dokunuşlar: Karakterimizin hareket etmesini sağlayacak olan vücut noktalarını gerekli yerlere sürükleyin (Üzerlerine geldiğinizde nereye gitmeleri gerektiği üstte belirtiliyor)

Bunun ardından kısa bir tarama işlemi gerçekleştirilecek. Sonrasında karakterinizin ekranda neşeyle hareket ettiğini görebilirsiniz.

Dans etme hareketlerinden yumruk atmaya kadar birçok farklı animasyonu karakteriniz üzerinde görebilirsiniz:

Çocuğunuzu çizim yapma konusunda motive etmek istiyorsanız veya kendi çizdiğiniz figürlerin hareket ettiğini görmek istiyorsanız Animated Drawings sitesi işinizi görecektir. Gizlilik konusunda ise site, çocuklardan veya ebeveynlerden herhangi bir kişisel bilginin toplanmadığını belirtiyor.

Son olarak yüklediğiniz çizimin veri tabanında depolanmasını istememe şansınız da bulunuyor. Bunun için ilk adımda çiziminizi seçtikten sonra karşınıza çıkan teklifi kabul etmemeniz yeterli. Yine de sizden istenen bu onayın sistemi iyileştirmek için olduğunu belirtelim.