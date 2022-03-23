Hayvanları Anime Karakterine Dönüştüren Sanatçının Çizimleri

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Hayvanları İnsansı Anime Karakterlerine Dönüştüren Sanatçının 20 Şahane Çizimi

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Hem etrafta ya da belgesellerde görmeye alıştığınız hem de ilk defa göreceğiniz birbirinden farklı hayvandan ilham alarak onlardan anime karakterleri oluşturan sanatçının çizimleriyle karşınızdayız.

Daha önceki içeriklerimizde sizlere farklı sanatçıların farklı şeylerden ilham alarak farklı anlayışlarla ortaya çıkardığı eserlerini derlemiştik. Bu içeriğimizde de her yerde görmeye alışık olmadığınızı düşündüğümüz eserlerle karşınızdayız.

Sosyal medyada Nitro adını kullanan sanatçı, söz konusu eserlerinde hayvanlar aleminden esinlenerek anime karakterleri oluşturuyor. Hem görmeye alışık olduğunuz hem de ilk defa göreceğinizi düşündüğümüz hayvanlara ve onlardan ilham alınarak oluşturulan karakterlere gelin birlikte bakalım.

Harley Quinn'in evcil hayvanı olarak bildiğimiz sırtlandan ilham alınarak oluşturulan karakter:

Sırtlan

Sağdaki karakterin ilham kaynağı olan bu tür ise Halep keçisi olarak biliniyor

Halep keçisi

Kendisine emo yakıştırması yapılsa da bu tür Visaya yaban domuzu olarak biliniyor

Visaya Yaban Domuzu

Oldukça estetik bir görünüme sahip olan cane corso türü ve kendisinden esinlenilerek oluşturulan karakter

Cane Corso Italiano

Ormanların kralı olarak tanınan aslandan esinlenerek oluşturulmuş karakter:

Aslan

Oldukça güzel görünen bu kuşun adı Galah

Galah kuşu

Soyu tehlikede sayılan ve oldukça güzel görünen albino timsah:

Albino timsah

İnsanlığın, soyunun tükenmesinde büyük rol oynadığı dodo kuşu

Dodo kuşu

Koyu renkleriyle oldukça güzel ve aynı zamanda korkutucu görünebilen kelaynak:

Kelaynak

Aslana kafa tutar, zehirli yılan yer ve yalnız yaşar: Karşınızda bal porsuğu

Bal porsuğu

Ülkemizde pek yaygın göremesek de çoğu kişi tarafından sevilen bukalemun:

Bukalemun

Toplumda kötü olayların habercisi olarak anılsa da oldukça havalı göründüğünü söyleyebileceğimiz siyah at:

Siyah at

Kargalardan esinlenilerek oluşturulan karakterimiz:

Karga

Çitadan ilham alınarak oluşturulan karakterimiz de böyle görünüyor:

Çita

Bu penguen türü ise 'Fiordland pengueni' olarak biliniyor:

Fiordland Pengueni

Güney Afrika'da görülen Nyala isimli antilop türü:

Nyala

Bir gorilden ilham alınarak oluşturulan iri karakter:

Goril

Farklı türlerde görülüyor olsa da kedilerin farklı renkteki gözlerini yaygın olarak Ankara ve Van kedilerinden biliyoruz

Van kedisi

Doğadaki bir panterden ilham alınarak oluşturulan karakter:

Panter

Son karakterimizde ise bizondan ilham alınmış

Bizon
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Çizimler arasından en beğendiklerinizi ve düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Sanatçının Instagram sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz.
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