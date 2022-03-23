Hayvanları Anime Karakterine Dönüştüren Sanatçının Çizimleri

Hem etrafta ya da belgesellerde görmeye alıştığınız hem de ilk defa göreceğiniz birbirinden farklı hayvandan ilham alarak onlardan anime karakterleri oluşturan sanatçının çizimleriyle karşınızdayız.

Daha önceki içeriklerimizde sizlere farklı sanatçıların farklı şeylerden ilham alarak farklı anlayışlarla ortaya çıkardığı eserlerini derlemiştik. Bu içeriğimizde de her yerde görmeye alışık olmadığınızı düşündüğümüz eserlerle karşınızdayız. Sosyal medyada Nitro adını kullanan sanatçı, söz konusu eserlerinde hayvanlar aleminden esinlenerek anime karakterleri oluşturuyor. Hem görmeye alışık olduğunuz hem de ilk defa göreceğinizi düşündüğümüz hayvanlara ve onlardan ilham alınarak oluşturulan karakterlere gelin birlikte bakalım. Harley Quinn'in evcil hayvanı olarak bildiğimiz sırtlandan ilham alınarak oluşturulan karakter: Sağdaki karakterin ilham kaynağı olan bu tür ise Halep keçisi olarak biliniyor Kendisine emo yakıştırması yapılsa da bu tür Visaya yaban domuzu olarak biliniyor Oldukça estetik bir görünüme sahip olan cane corso türü ve kendisinden esinlenilerek oluşturulan karakter Ormanların kralı olarak tanınan aslandan esinlenerek oluşturulmuş karakter: Oldukça güzel görünen bu kuşun adı Galah Soyu tehlikede sayılan ve oldukça güzel görünen albino timsah: İnsanlığın, soyunun tükenmesinde büyük rol oynadığı dodo kuşu Koyu renkleriyle oldukça güzel ve aynı zamanda korkutucu görünebilen kelaynak: Aslana kafa tutar, zehirli yılan yer ve yalnız yaşar: Karşınızda bal porsuğu Ülkemizde pek yaygın göremesek de çoğu kişi tarafından sevilen bukalemun: Toplumda kötü olayların habercisi olarak anılsa da oldukça havalı göründüğünü söyleyebileceğimiz siyah at: Kargalardan esinlenilerek oluşturulan karakterimiz: Çitadan ilham alınarak oluşturulan karakterimiz de böyle görünüyor: Bu penguen türü ise 'Fiordland pengueni' olarak biliniyor: Güney Afrika'da görülen Nyala isimli antilop türü: Bir gorilden ilham alınarak oluşturulan iri karakter: Farklı türlerde görülüyor olsa da kedilerin farklı renkteki gözlerini yaygın olarak Ankara ve Van kedilerinden biliyoruz Doğadaki bir panterden ilham alınarak oluşturulan karakter: Son karakterimizde ise bizondan ilham alınmış İLGİLİ HABER Görünce 'Bu Hayvan Böyle miymiş?' Diyeceğiniz Yakın Çekim 20 Fotoğraf Çizimler arasından en beğendiklerinizi ve düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Sanatçının Instagram sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz.

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