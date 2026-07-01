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Claude'un App Store Paket Fiyatları Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

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Anthropic'in yapay zekâsı Claude'un App Store üzerindeki paket fiyatları ciddi oranda zamlandı.

Claude'un App Store Paket Fiyatları Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Anthropic'in yapay zekâsı Claude, App Store üzerindeki abonelik fiyatlarına sessiz sedasız dev bir zam yaptı.

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Özellikle geliştiriciler için için bütçeleri oldukça sarsacak yeni fiyat tarifesi, ülkemizdeki kullanıcıların cüzdanını doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Son dönemde döviz kuru hareketliliği ve dijital hizmet vergilerinin etkisiyle teknoloji platformlarında görmeye alıştığımız fiyat zamlarından nasibini alan son isim Claude oldu.

İçerikten Görseller

Claude'un App Store Paket Fiyatları Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!
2

App Store yeni Claude fiyatları

2

Paket Eski Fiyat Yeni Fiyat
Claude Pro 799,99 TL/ay 999,99 TL/ay
Claude Max 5x 4.999,99 TL/ay 6.999,99 TL/ay
Claude Max 20x 9.999,99 TL/ay 12.999,99 TL/ay
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