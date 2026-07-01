Claude'un App Store Paket Fiyatları Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

Anthropic'in yapay zekâsı Claude, App Store üzerindeki abonelik fiyatlarına sessiz sedasız dev bir zam yaptı.
Özellikle geliştiriciler için için bütçeleri oldukça sarsacak yeni fiyat tarifesi, ülkemizdeki kullanıcıların cüzdanını doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Son dönemde döviz kuru hareketliliği ve dijital hizmet vergilerinin etkisiyle teknoloji platformlarında görmeye alıştığımız fiyat zamlarından nasibini alan son isim Claude oldu.
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App Store yeni Claude fiyatları
|Paket
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Claude Pro
|799,99 TL/ay
|999,99 TL/ay
|Claude Max 5x
|4.999,99 TL/ay
|6.999,99 TL/ay
|Claude Max 20x
|9.999,99 TL/ay
|12.999,99 TL/ay