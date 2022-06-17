Overgame ile Oyun Zamanı! Video alışveriş uygulaması ClickMeLive, ünlü yayıncılar Can Sungur ve Talha Aynacı’nın sunumuyla Overgame ile yayınlarına başlıyor. Yarın saat 14:00’te başlayacak yayına katılmak ve PlayStation 5, HyperX, JBL ve MSI gibi markaların ürünlerini ucuza almak için yapmanız gerekeni açıkladık.

Daha önce düzenlediği Techno Night yayını ile teknolojik ürünleri piyasa fiyatlarının altına satan ClickMeLive uygulamasında Can Sungur ve Talha Aynacı’nın sunucu olduğu yeni bir yayın var.Overgame ortaklığıyla düzenlenecek yayın, 18 Haziran 2022 yani yarın saat 14:00’te oyuncu ekipmanlarını uygun fiyatlarla satışa sunacak.

Yayına katılmak için ClickMeLive uygulamasını aşağıdaki butonlara tıklayarak Android ve iPhone telefonlarınıza indirebilirsiniz. Ayrıca ‘Şimdi Oyun Zamanı!’ adındaki bu canlı yayın etkinliği 19 Haziran Pazar günü de devam ediyor olacak. Overgame ile ortaklaşa düzenlenecek olan etkinlikte ekipmanlardan tutun figürlere kadar onlarca ürün piyasa fiyatlarının altına satılacak.

Overgame ortaklığında Can Sungur ve Talha Aynacı’nın sunacağı ClickMeLive yayınlarında, 2 gün boyunca hangi ürünler piyasa fiyatının altına satılacak?

Ekipmanlar:

Hyperx Quad Cast Mikrofon

Hyperx Cloud II Headset Metalik Gri

Hyperx Cloud II Headset Kırmızı

Hyperx Alloy Core RGB Türkçe Klavye

Hyperx Pulsefıre Haste Gaming Mouse

Hyperx Cloud II Kablosuz Headset Kırmızı

Hyperx Charge Play Quad Forns (Switch)

Hyperx Chargeplay Duo (PS4)

JBL Quantum 100 Gaming Kulaklık Siyah

JBL Quantum 100 Gamıng Kulaklık Mavi

JBL Quantum 100 Gamıng Kulaklık Beyaz

JBL Quantum 610 Kablosuz Kulaklık

JBL Quantum 350 Kablosuz Kulaklık

Quantum Stream Gaming Mikrofon Kablolu Siyah

MSI GG Force GC20 V2 Siyah PC ve Android Uyumlu Oyun Kumandası

MSI GG Force GC30 V2 Siyah PC ve Android Uyumlu Kablosuz Oyun Kumandası

MSI Vigor Gk20 TR Rainbow Arka Aydınlatmalı Gaming Klavye

MSI Vigor GK30 Combo RGB Klavye ve Clutch GM11 Mouse Set

MSI Vigor GK50 Low Profile TR RGB Mekanik Gaming Klavye

MSI Spatium M480 PCIE 4.0 Nvme M.2 2 TB Play SSD

MSI Mag Ch130 X Gaming Chair Siyah

MSI PC MPG Trıdent AS 10TG-2098tr

MSI NB Pulse Gl76 12uek-247xtr I7-12700h 16gb DDR4 RTX 3060 GDDR6 6 GB 1 TB SSD 17.3 FHD 144 Hz DOS

Aksesuar ve figürler:

Tex Harry Potter Gryffındor Cuppe Large

Tex Harry Potter Slytherın Cuppe Large

Tex Harry Potter Ravenclaw Cuppe Large

Tex Harry Potter Hufflepuff Cuppe Large

Jada Toys Justıce League Batmobıle

Jada Toys Batman The Dark Knıght Batmobıle

Fıg Harry Potter 1959 Ford Anglıa 1/24

Dec Dc Unıverse Batman 1966 Classıc Mobıle 1/24

Dec Fast And Furious Dodge Viper Srt 1/24

Dec Fast And Furious 2020 Toyota Supra 1/24

Fast And Furious Lamborghini Gallardo 1 24

PS5 Bundle Paketler (çok avantajlı fiyatlarla):

PlayStation 5 Digital Edition: Biri beyaz diğeri siyah 2 set; setlerde DualSense oyun kolu, Pulse 3D kablosuz kulaklık, HD Camera ve Media Remote yer alıyor.

PlayStation 5 Diskli sürüm: Biri beyaz diğeri siyah olmak üzere 2 set; setlerde Pulse 3D kablosuz kulaklık ve Horizon Forbidden West oyunu yer alıyor.

Uygun fiyatlı oyun ekipmanlarını kaçırmamak için yapmanız gerekenler:

Adım #1: Uygulamayı indirin

Android için buradan ,

, iPhone için buradan,

Adım #2: Saat 14:00’da uygulamayı açın,

Adım #3: Canlı yayını açın ve sıkı takip edin.



