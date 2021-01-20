Woxic'in Cloud9 İle Sözleşmesinin Fesih Nedeni Belli Oldu

mousesports'taki iyi oyunlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve bundan birkaç ay önce rekor bedelle Cloud9'a transfer olan Özgür "Woxic" Eker'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti. Sözleşmenin karşılıklı feshinin sebebi açıklandı. Fesih sebeplerinden bir tanesi, ülkemizde genel bir sorun olan ping problemi.

Ülkemizin sahip olduğu önemli değerlerden biri olan Counter Strike: Global Offensive oyuncusu Özgür "woxic" Eker, 2019 yılında mousesports takımında yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Genelde 'AWPer' rolünde oynayan Woxic, geçtiğimiz senenin eylül ayında yine bilindik bir CS:GO takımı olan Cloud9'a transfer olmuştu.

1.356 milyon dolar gibi rekor bir bedelle Cloud 9'a transfer olan Özgür "w0xic" Eker'in sözleşmesi üç yıllık olarak imzalanmıştı ancak geçtiğimiz günlerde üzücü bir haber geldi. Woxic, geçtiğimiz ay Cloud9 takımında yedeğe çekilmişti. Daha sonra ise henüz 4 aydır takımda olan Woxic'in Cloud9 ile olan sözleşmesinin feshedildiği açıklandı. Takımın genel menajeri Henry "HenryG" Greer, sözleşme feshinin detaylarını aktardı.

Sözleşme feshinin sebebi, stabil olmayan yüksek ping problemi:

Cloud9 takımının genel menajeri olan Henry "HenryG" Green, Twitter üzerinde yaptığı bir paylaşımla Woxic'in sözleşme feshine dair detayları gün yüzüne çıkardı. HenryG, yaptığı paylaşımda "Bu karar birçok hayranı şoka uğratabilir ancak bu durumun devam etmesine izin vermek, takımı uzun vadede daha büyük zararlara sokabilirdi" açıklamasını yaptı. Peki bu problem neydi?

Woxic'in sözleşmesinin feshedilmesine neden olan şeylerden biri, Woxic ve takım arasında bulunan saat farkı olarak açıklandı ancak asıl sebep farklı. Ülkemiz genelinde oyuncular için büyük bir problem olan ping problemi, Woxic'in Cloud9 ile olan sözleşmesinin feshedilmesine sebep oldu. HenryG, yaptığı paylaşımda Woxic'in değişken ve genellikle yüksek olan ping problemi, sözleşme feshinin asıl sebebi oldu.