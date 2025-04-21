Tasarımıyla olduğu kadar güçlü özellikleriyle de dikkat çeken CMF Phone 2 Pro'nun arka tasarımı gün yüzüne çıktı.

Nothing’in uygun fiyatlı teknoloji ürünleriyle dikkat çeken alt markası CMF, 28 Nisan’da gerçekleştireceği etkinlikte dört yeni cihaz tanıtacak. Bu etkinliğin yıldızı ise bugün de tasarımına dair yeni detayları ortaya çıkan CMF Phone 2 Pro olacak.

Şirket bugün merakla beklenen yeni modelin arka tasarımını resmî olarak paylaştı ve görünüşe göre bu tasarım oldukça ses getirecek.

CMF Phone 2 Pro işte böyle görünecek:

CMF Phone 2 Pro yalnızca şık görünümüyle değil, teknik özellikleriyle de güçlü bir model. Telefonda MediaTek’in yeni nesil Dimensity 7300 Pro işlemcisi bulunurken, 5.000 mAh kapasiteli bataryası 50W hızlı şarj desteği sunuyor. Ekran tarafında ise 6,77 inçlik FHD+ AMOLED ekranı 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim vaat ediyor.

Telefon kamera tarafında da oldukça iddialı. CMF Phone 2 Pro; 50MP çözünürlüğünde 1/1,57 inç boyutunda büyük sensöre sahip ana kamera, 50MP 2x telefoto kamera (segmentinde ilk) ve 8MP ultra geniş açılı kamera ile gelecek.

Etkinlikte sadece CMF Phone 2 Pro tanıtılmayacak. Şirket aynı zamanda Buds 2, Buds 2a ve Buds 2 Plus isimli üç yeni kablosuz kulaklık modeline de 28 Nisan'daki etkinlikte yer verecek.

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