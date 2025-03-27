Nothing, Phone (3a) modelinin Community Edition versiyonunu çıkaracağını açıkladı. Bu versiyon, tamamen kullanıcılar tarafından tasarlanan bir model olacak.

Nothing, bu ayın başlarında çok merak edilen Phone (3a) telefonlarını resmen tanıtmıştı. Birçok kişi, bu cihazların geçen seneki (2a) da olduğu gibi topluluk yardımıyla tasarlanan Community Edition sürümlerinin gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Şirket, beklenen açıklamayı yaptı.

Akıllı telefon devi, Nothing Phone (3a)’nın Community Edition’ını tasarlamaya yardım etmek için kullanıcılarına çağrıda bulundu. Yani bu versiyon, kullanıcılar tarafından tasarlanacak.

Kullanıcıların telefonun tasarımından pazarlamasına kadar her alanında rol oynadığı bir versiyon olacak

Community Edition’ı öyle küçük tasarım detayları olarak düşünmemek gerekiyor. Öyle ki kullanıcılar, bu cihazın tasarımında, aksesuarlarında ve hatta pazarlamasında rol oynayabiliyorlar. Böylece ismine uygun gerçekten de topluluk versiyonu bir cihaz karşımıza çkıyor.

Nothing, geçen seneki Phone (2a) modelinde de aynı yöntemi denemiş ve başarılı olmuştu. Hayranların yardımıyla oluşturulan Phone (2a) Community Edition modeli, karanlıkta parlayan tasarımıyla tasarım ödülü almayı bile başarmıştı.

Phone (3a) Community Edition modeli için 4 kategori var. Bunlar; donanım tasarımı, yazılım tasarımı, aksesuar tasarımı ve pazarlama kampanyası olacak. Donanımda dış görünüşü tasarlanacak. Yazılımda ise duvar kâğıdı tasarlama, yeni widget’lar ekleme gibi şeyler var. Pazarlama tarafında ise etkinlik, reklam ve tanıtım görseli fikirleri gibi şeyler yer alıyor.

İsteyenler, telefonu oluşturmak için bu kategorilerden birini seçmeli ve buradaki bağlantı üzerinden başvuru yapmalı. 23 Nisan’a kadar başvurular devam edecek. 24 saat içinde de en iyi fikirleri seçmek için bir oylama yapılacak. Çok az sayıda kişinin seçileceğini belirtelim. O yüzden yaratıcı olmak gerekiyor. Ayrıca Nothing’in her kazanana 1000 sterlin ödül vereceğini de ekleyelim.