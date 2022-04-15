Arkadaşlarınız ile Oynayabileceğiniz Co-op Oyun Tavsiyeleri

Oyuncular olarak, co-op oyunlara; yani, iş birliğine dayalı yapımlara tekrardan talebin arttığı bir döneme şahitlik ediyoruz. Gotham Knights, Redfall ve Saints Row gibi yüksek bütçeli birçok büyük co-op oyunun da yolda olduğunu düşünecek olursak; arkadaşlarınız ile birlikte yeni maceralara atılmak için oldukça güzel bir zamanlama gibi gözüküyor.
Tam olarak bu nedenle; yeni bir co-op oyun tavsiyesi listesi ile karşınızdayız. Listemizde her ne kadar popüler tavsiyelere de yer vermiş olsak da, farklı oyunlara ve türlere de bolca alan sunduk. O hâlde lafı daha fazla uzatmadan, gelin, listemizi etraflıca inceleyelim.
Arkadaşlarla oynamalık co-op oyun tavsiyeleri
Bir intikam yolculuğu: Aragami
- Tür: Gizlilik
- Geliştirici: Lince Works
- Ortalama hikâye uzunluğu: 5 - 7 saat
Kendi oynanış yapısını ve tarzını keşfetmiş bir oyun olan Aragami, oyunculara gizlilik üzerine kurulmuş co-op bir hikâye deneyimi vaat ediyor. Eğer gizlilik türünü seviyor ve yeni bağımsız oyunlar keşfetmeye sıcak bakıyorsanız, Aragami’ye bir şans vermenizi tavsiye ediyoruz. Ayrıca, serinin ikinci oyununun da piyasaya sürülmüş olduğunu ve daha yenilikçi bir yaklaşım sergilendiğini de belirtelim.
Zombi temasının özgün bir tarz ile buluşması: Dying Light
- Tür: Açık Dünya, Aksiyon, Zombi
- Geliştirici: Techland
- Ortalama hikâye uzunluğu: 15 - 17 saat
Zombi içerikleri popülaritesini yakaladığından beri; sinema, oyun ve birçok dalda karşımıza çıkan bir içerik türü. Aynı filmlerde olduğu gibi, oyun dünyasında da bu konuda özgün bir iş çıkarmayı başaran oyunun sayısı bir hâyli az. İşte Dying Light, tam olarak burada devreye giriyor diyebiliriz. Kocaman bir parkur sahasından oluşan açık dünyası ile öne çıkıyor ve oyuncuyu kendi atmosferi içerisine çekmeyi başarıyor. Arkadaşlarınız ile birlikte, zombilerin kol gezdiği bu dünyada çatıdan çatıya atlamaya ne dersiniz?
İşgal altındaki bir evren: Gears of War 4
- Tür: Aksiyon, Üçüncü Şahıs Nişancı
- Geliştirici: The Coalition
- Ortalama hikâye uzunluğu: 8 - 10 saat
Gears of War serisi, Xbox ile oldukça geç tanışabilmiş bir ülke olmamızdan dolayı ülkemizde pek popüler olan bir seri değil. Ana serinin dördüncü oyunu olan Gears of War 4, üçüncü şahıs kamera açısına sahip bir aksiyon oyunu arayışında olanlar için vazgeçilmez olabilir. Kendi içerisinde oldukça ilgi çekici bir hikâye barındıran seri, tüm oyunları ile birlikte tamamen co-op seçeneği ile geliyor olsa da, maalesef Gears of War 2, 3 ve Judgment’ın sadece Xbox için piyasaya sürülmüş olması sebebiyle seriye en baştan başlamayı zorlaştırıyor. Serinin dördüncü oyun ile birlikte yeni ana karakterleri konu alması ve hikâyenin odağını kaydırması, onu güzel bir başlangıç oyunu yapabilir.
En büyük korkumuz gerçek oluyor: Grounded
- Tür: Hayatta Kalma
- Geliştirici: Obsidian Entertainment
- Ortalama hikâye uzunluğu: 6 - 8 saat (Erken erişim sonrası değişiklik gösterebilir)
Grounded, gerçekten ilgi çekici bir konsepte sahip. Daha önce böceklerle aynı boyutta olduğunuz bir dünya hayal etmiş miydiniz? Bu yaşınızda etmemiş olsanız bile; küçükken mutlaka hepimizin denk gelip, ürperdiği düşüncelerden bir tanesidir bu. Grounded ise oyuncuya tam olarak bunu sunuyor. Bir karınca boyutunda sıkışıp kalmış bir insan olarak yer aldığımız yapım, farklı bir hayatta kalma oyunu deneyimi arayanlar için güzel bir alternatif olabilir.
Eski güzel günlerin anısına: Guns, Gore and Cannoli 2
- Tür: Aksiyon, Side Scroller
- Geliştirici: Rogueside
- Ortalama hikâye uzunluğu: 2 - 4 saat
Oyunları internet tarayıcılarımız üzerinden oynadığımız dönemler çok da uzak zamanlar değildi. Eski günleri andıran atmosferi ve Side Scroller yapısını benimsemiş olması, Guns, Gore and Cannoli serisini öne çıkaran özelliklerden bir tanesi. Her ne kadar ilk oyun da co-op seçeneği sunuyor olsa da, sadece yerel co-op desteği mevcut. Eğer arkadaşlarınız ile eski tarzda kısa bir aksiyon deneyimi arayışındaysanız, kesinlikle bir şansı hak ediyor.
Side Scroller: Video oyunlarının yan kamera bakış açısından konu alındığı bir türdür. Çoğunlukla, oyuncular ekranın solundan sağına doğru hareket ederler.
Absürt bir eğlence: Human: Fall Flat
- Tür: Macera, Bulmaca
- Geliştirici: No Brakes Games
- Ortalama hikâye uzunluğu: 7 - 9 saat
Eğer en az üç veya dört kişilik bir arkadaş grubunuz var ise, Human: Fall Flat’in sizler için saf bir eğlence kaynağı olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Human: Fall Flat, arkadaşlarınız ile birlikte iş birliği yaparak minik bulmacalar çözdüğünüz ve sizlere neredeyse her dakika kahkaha attırabilecek bir yapıya sahip. Kendi içerisinde bulundurduğu fizik tabanı ve eğlenceli oynanışıyla listede kendisine önemli bir yer edinmeyi başarıyor.
Hayata tutun: Project Zomboid
- Tür: Hayatta Kalma, Açık Dünya, Simülasyon, Zombi
- Geliştirici: The Indie Stone
- Ortalama hikâye uzunluğu: 20+ saat
İzometrik kamera açısı ve açık dünyasıyla birlikte oldukça detaylı bir hayatta kalma oyunu olan Project Zomboid, arkadaşlarınız ile birlikte de bu maceraya atılmanıza olanak sağlıyor. Asıl odağın 'çatışmak' değil de, gerçekten hayatta kalmak olduğu bu oyun, simülasyon tadında bir zombi oyunu arayışında olan kişiler için müthiş bir seçenek. Peki ya siz bu acımasız dünyada ne kadar süre hayatta kalabileceksiniz?
Adeta bir masal tadında: It Takes Two
- Tür: Macera
- Geliştirici: Hazelight
- Ortalama hikâye uzunluğu: 9 - 11 saat
A Way Out ile birlikte co-op oyunlara yeni bir soluk getiren Josef Fares ve ekibi, geçtiğimiz yıl It Takes Two ile birlikte ‘2021 Yılın Oyunu’ ödülünü kazanmıştı. Küçük bir ailenin yaşadığı sorunları konu alan yapım, oyunculara eşsiz bir macera vaat ediyor. Birbirinden eğlenceli bulmacaları ve oyuncuya sürekli olarak sunduğu tatlı mekanikler ile listenin en önemli isimlerinden bir tanesi.
Derin sulara doğru: Sea of Thieves
- Tür: Macera, Çok Oyunculu, Açık Dünya
- Geliştirici: Rare Ltd
- Ortalama hikâye uzunluğu: +30 saat
Eğer korsan teması ilginizi çekiyor ise Sea of Thieves’in bu konuda rakipsiz olduğunu söylersek yanlış olmaz. En az üç veya dört kişilik bir arkadaş grubuna sahipseniz, Sea of Thieves sizler için muhteşem bir seçenek. Devasa korsan geminiz ve arkadaşlarınızdan oluşan tayfanız ile müzik eşliğinde hazinelere doğru okyanusları aşmak, kulağa geldiği kadar zevkli. Bu yolculuğunuzda diğer oyuncular ve oyunun sunmakta olduğu yapay etkenlerle de mücadele etmeniz gerekeceğini belirtmekte fayda var.
Zorlu yolların şoförleri: Snowrunner
- Tür: Otomobil Simülasyonu, Macera
- Geliştirici: Saber Interactive
- Ortalama hikâye uzunluğu: 80+ saat
Bazı oyuncular tarafından ‘’Araba oyunlarının Dark Souls’u’’ olarak nitelendirilen Snowrunner; hem gerçekçi, hem de oldukça zorlu bir simülasyon deneyimi vaat ediyor. Arkadaşlarınız ile birlikte zorlu arazileri keşfederken sizlere verilen görevleri yapabilir ve sürüş hissiyatının tadını çıkarabilirsiniz. Saber Interactive tarafından geliştirilen yapım, 31 Mayıs 2022’de ise Xbox Series X|S ve PlayStation 5 için yeni nesil güncellemesine kavuşacak.
Son yılların en iyilerinden: Stardew Valley
- Tür: Çiftçilik Simülatörü, RYO
- Geliştirici: ConcernedApe
- Ortalama hikâye uzunluğu: 50+ saat
Tek bir kişi tarafından geliştirilen ve 2016’da piyasaya sürülen Stardew Valley’i, arkadaşlarınız ile birlikte başlayabileceğiniz en eğlenceli yapımlardan bir tanesi olarak nitelendirebiliriz. Piksel piksel tatlı grafikleriyle dikkatleri üstüne toplayan yapım, detaylı düşünülmüş oynanış sistemiyle oyuncuyu kendi içerisine çekiyor ve çiftlik hayatını benimsemesini sağlıyor. Çiftçilik, madencilik, balıkçılık ve evlilik dâhil olmak üzere birçok şey yapabileceğiniz yapım, adeta bir yaşam simülatörü.
Orduları komuta etmek isteyenlere: Total War: Three Kingdoms
- Tür: Strateji
- Geliştirici: Creative Assembly
- Ortalama hikâye uzunluğu: 50+ saat
Strateji, ülkemizde oldukça yaygın olan bir oyun türü. Total War: Three Kingdoms ise Total War serisinin en başarılı yapımlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Antik Çin dönemini konu alan oyun, efsanevi ‘Üç Krallığın’ öyküsünü anlatmakta. İçerisinde hem sıra tabanlı, hem de gerçek zamanlı strateji barındıran yapım, devasa orduları komuta etmenizi ve Çin seferinizi yönetmenize bizzat olanak sağlıyor. Arkadaşlarınız ile Çin’in kaderini değiştirmeye var mısınız?
Karanlık, bir o kadar da ışıltılı bir dünya: The Ascent
- Tür: Üstten Görünüşlü Nişancı, Siperpunk, Aksiyon
- Geliştirici: Neon Giant
- Ortalama hikâye uzunluğu: 10 - 12 saat
Şahane siberpunk atmosferi ve grafikleriyle oyuncuları büyülemeyi başaran The Ascent, mermilerin havada uçuştuğu bir oyun. İlk çıktığı dönemlerde özellikle PC tarafında oldukça fazla optimizasyon sorununa sahip olan yapım, aradan geçen aylarla gelen güncellemeler ile birlikte bolca toparlanmış gibi gözüküyor. Pek ilgi uyandırıcı bir hikâyeye sahip olmamasına rağmen; eğlenceli çatışma mekanikleri ve mükemmel siberpunk atmosferi ile sizleri kendi içerisine çekebilir.
Tatlı bir macera: Trine Enchanted Edition
- Tür: Platform, Bulmaca
- Geliştirici: Frozenbyte
- Ortalama hikâye uzunluğu: 3 - 5 saat
2009 yılında piyasaya sürülmesine rağmen yılların yaşlandıramadığı Trine Enchanted Edition, fizik tabanlı bulmacalarıyla öne çıkan bir platform oyunu. Trine Enchanted Edition, Trine 2. Complete Story, Trine 3: Artifacts of Power ve Trine 4: The Nightmare Prince olmak üzere toplamda dört oyuna sahip olan bu seri, eğlenceli oynanış tarzını tamamen co-op seçeneği ile birlikte sunuyor. Her bir karakterin özel yeteneklere sahip olduğu ve ilerlemede kritik bir rolde yer aldığı Trine serisi, platform oyunlarını seven oyuncular için çok güzel bir tercih olabilir.
İğne, iplik buraya: Unravel Two
- Tür: Macera, Bulmaca
- Geliştirici: Coldwood Interactive
- Ortalama hikâye uzunluğu: 5 - 6 saat
Oldukça tatlı grafiklere ve kendine has bir oynanış temasına sahip olan Unravel Two, kendisini listedeki diğer oyunlardan ayıran bir özelliğe sahip. Sadece 'Yerel co-op' seçeneğini destekliyor ve farklı yerlerdeki iki farklı cihazdan birlikte çevrimiçi bir şekilde oynama seçeneğini maalesef mümkün kılmıyor. Arkadaşınız ile buluştuğunuzda veya ailenizden birisiyle birlikte tek ekran üzerinden birlikte oynayabileceğiniz yapım, eğlenceli bir yolculuk vaat ediyor. Ana karakterlerimizin birer 'iplik' olduğu bu oyun, aynı zamanda oldukça rahatlatıcı bir yapıya da sahip.
An itibariyle, 15 farklı co-op oyun tavsiyesi listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Maalesef, tüm co-op oyunlara listemizde yer vermemiz mümkün olmadığından; sizlerin de 'Co-op oyun tavsiyelerini' merakla yorumlarda bekliyoruz. Sonraki tavsiye listelerinde görüşmek üzere!