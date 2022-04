Arkadaşlarınız ile Oynayabileceğiniz Co-op Oyun Tavsiyeleri

Kabul edelim ki arkadaşlarımız ile oynadığımız oyunların tadı da bir başka oluyor. Eğer sizler de arkadaşlarınız ile farklı dünyalara yelken açmak ve yeni maceralar deneyimlemek istiyorsanız; alışılmışın dışına çıkarak farklı oyunlara da yer verdiğimiz 15 co-op oyun tavsiyesi listemize hep birlikte göz atalım.

Oyuncular olarak, co-op oyunlara; yani, iş birliğine dayalı yapımlara tekrardan talebin arttığı bir döneme şahitlik ediyoruz. Gotham Knights, Redfall ve Saints Row gibi yüksek bütçeli birçok büyük co-op oyunun da yolda olduğunu düşünecek olursak; arkadaşlarınız ile birlikte yeni maceralara atılmak için oldukça güzel bir zamanlama gibi gözüküyor.

Tam olarak bu nedenle; yeni bir co-op oyun tavsiyesi listesi ile karşınızdayız. Listemizde her ne kadar popüler tavsiyelere de yer vermiş olsak da, farklı oyunlara ve türlere de bolca alan sunduk. O hâlde lafı daha fazla uzatmadan, gelin, listemizi etraflıca inceleyelim.

Arkadaşlarla oynamalık co-op oyun tavsiyeleri

Bir intikam yolculuğu: Aragami

Tür: Gizlilik

Gizlilik Geliştirici: Lince Works

Lince Works Ortalama hikâye uzunluğu: 5 - 7 saat

Kendi oynanış yapısını ve tarzını keşfetmiş bir oyun olan Aragami, oyunculara gizlilik üzerine kurulmuş co-op bir hikâye deneyimi vaat ediyor. Eğer gizlilik türünü seviyor ve yeni bağımsız oyunlar keşfetmeye sıcak bakıyorsanız, Aragami’ye bir şans vermenizi tavsiye ediyoruz. Ayrıca, serinin ikinci oyununun da piyasaya sürülmüş olduğunu ve daha yenilikçi bir yaklaşım sergilendiğini de belirtelim.

Zombi temasının özgün bir tarz ile buluşması: Dying Light

Tür: Açık Dünya, Aksiyon, Zombi

Açık Dünya, Aksiyon, Zombi Geliştirici: Techland

Techland Ortalama hikâye uzunluğu: 15 - 17 saat

Zombi içerikleri popülaritesini yakaladığından beri; sinema, oyun ve birçok dalda karşımıza çıkan bir içerik türü. Aynı filmlerde olduğu gibi, oyun dünyasında da bu konuda özgün bir iş çıkarmayı başaran oyunun sayısı bir hâyli az. İşte Dying Light, tam olarak burada devreye giriyor diyebiliriz. Kocaman bir parkur sahasından oluşan açık dünyası ile öne çıkıyor ve oyuncuyu kendi atmosferi içerisine çekmeyi başarıyor. Arkadaşlarınız ile birlikte, zombilerin kol gezdiği bu dünyada çatıdan çatıya atlamaya ne dersiniz?

İşgal altındaki bir evren: Gears of War 4

Tür: Aksiyon, Üçüncü Şahıs Nişancı

Aksiyon, Üçüncü Şahıs Nişancı Geliştirici: The Coalition

The Coalition Ortalama hikâye uzunluğu: 8 - 10 saat

Gears of War serisi, Xbox ile oldukça geç tanışabilmiş bir ülke olmamızdan dolayı ülkemizde pek popüler olan bir seri değil. Ana serinin dördüncü oyunu olan Gears of War 4, üçüncü şahıs kamera açısına sahip bir aksiyon oyunu arayışında olanlar için vazgeçilmez olabilir. Kendi içerisinde oldukça ilgi çekici bir hikâye barındıran seri, tüm oyunları ile birlikte tamamen co-op seçeneği ile geliyor olsa da, maalesef Gears of War 2, 3 ve Judgment’ın sadece Xbox için piyasaya sürülmüş olması sebebiyle seriye en baştan başlamayı zorlaştırıyor. Serinin dördüncü oyun ile birlikte yeni ana karakterleri konu alması ve hikâyenin odağını kaydırması, onu güzel bir başlangıç oyunu yapabilir.

En büyük korkumuz gerçek oluyor: Grounded

Tür: Hayatta Kalma

Hayatta Kalma Geliştirici: Obsidian Entertainment

Obsidian Entertainment Ortalama hikâye uzunluğu: 6 - 8 saat (Erken erişim sonrası değişiklik gösterebilir)

Grounded, gerçekten ilgi çekici bir konsepte sahip. Daha önce böceklerle aynı boyutta olduğunuz bir dünya hayal etmiş miydiniz? Bu yaşınızda etmemiş olsanız bile; küçükken mutlaka hepimizin denk gelip, ürperdiği düşüncelerden bir tanesidir bu. Grounded ise oyuncuya tam olarak bunu sunuyor. Bir karınca boyutunda sıkışıp kalmış bir insan olarak yer aldığımız yapım, farklı bir hayatta kalma oyunu deneyimi arayanlar için güzel bir alternatif olabilir.

Eski güzel günlerin anısına: Guns, Gore and Cannoli 2

Tür: Aksiyon, Side Scroller

Aksiyon, Side Scroller Geliştirici: Rogueside

Rogueside Ortalama hikâye uzunluğu: 2 - 4 saat

Oyunları internet tarayıcılarımız üzerinden oynadığımız dönemler çok da uzak zamanlar değildi. Eski günleri andıran atmosferi ve Side Scroller yapısını benimsemiş olması, Guns, Gore and Cannoli serisini öne çıkaran özelliklerden bir tanesi. Her ne kadar ilk oyun da co-op seçeneği sunuyor olsa da, sadece yerel co-op desteği mevcut. Eğer arkadaşlarınız ile eski tarzda kısa bir aksiyon deneyimi arayışındaysanız, kesinlikle bir şansı hak ediyor.

Side Scroller: Video oyunlarının yan kamera bakış açısından konu alındığı bir türdür. Çoğunlukla, oyuncular ekranın solundan sağına doğru hareket ederler.

Absürt bir eğlence: Human: Fall Flat

Tür: Macera, Bulmaca

Macera, Bulmaca Geliştirici: No Brakes Games

No Brakes Games Ortalama hikâye uzunluğu: 7 - 9 saat

Eğer en az üç veya dört kişilik bir arkadaş grubunuz var ise, Human: Fall Flat’in sizler için saf bir eğlence kaynağı olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Human: Fall Flat, arkadaşlarınız ile birlikte iş birliği yaparak minik bulmacalar çözdüğünüz ve sizlere neredeyse her dakika kahkaha attırabilecek bir yapıya sahip. Kendi içerisinde bulundurduğu fizik tabanı ve eğlenceli oynanışıyla listede kendisine önemli bir yer edinmeyi başarıyor.

Hayata tutun: Project Zomboid

Tür: Hayatta Kalma, Açık Dünya, Simülasyon, Zombi

Hayatta Kalma, Açık Dünya, Simülasyon, Zombi Geliştirici: The Indie Stone

The Indie Stone Ortalama hikâye uzunluğu: 20+ saat

İzometrik kamera açısı ve açık dünyasıyla birlikte oldukça detaylı bir hayatta kalma oyunu olan Project Zomboid, arkadaşlarınız ile birlikte de bu maceraya atılmanıza olanak sağlıyor. Asıl odağın 'çatışmak' değil de, gerçekten hayatta kalmak olduğu bu oyun, simülasyon tadında bir zombi oyunu arayışında olan kişiler için müthiş bir seçenek. Peki ya siz bu acımasız dünyada ne kadar süre hayatta kalabileceksiniz?

Adeta bir masal tadında: It Takes Two

Tür: Macera

Macera Geliştirici: Hazelight

Hazelight Ortalama hikâye uzunluğu: 9 - 11 saat

A Way Out ile birlikte co-op oyunlara yeni bir soluk getiren Josef Fares ve ekibi, geçtiğimiz yıl It Takes Two ile birlikte ‘2021 Yılın Oyunu’ ödülünü kazanmıştı. Küçük bir ailenin yaşadığı sorunları konu alan yapım, oyunculara eşsiz bir macera vaat ediyor. Birbirinden eğlenceli bulmacaları ve oyuncuya sürekli olarak sunduğu tatlı mekanikler ile listenin en önemli isimlerinden bir tanesi.

Derin sulara doğru: Sea of Thieves

Tür: Macera, Çok Oyunculu, Açık Dünya

Macera, Çok Oyunculu, Açık Dünya Geliştirici: Rare Ltd

Rare Ltd Ortalama hikâye uzunluğu: +30 saat

Eğer korsan teması ilginizi çekiyor ise Sea of Thieves’in bu konuda rakipsiz olduğunu söylersek yanlış olmaz. En az üç veya dört kişilik bir arkadaş grubuna sahipseniz, Sea of Thieves sizler için muhteşem bir seçenek. Devasa korsan geminiz ve arkadaşlarınızdan oluşan tayfanız ile müzik eşliğinde hazinelere doğru okyanusları aşmak, kulağa geldiği kadar zevkli. Bu yolculuğunuzda diğer oyuncular ve oyunun sunmakta olduğu yapay etkenlerle de mücadele etmeniz gerekeceğini belirtmekte fayda var.

Zorlu yolların şoförleri: Snowrunner

Tür: Otomobil Simülasyonu, Macera

Otomobil Simülasyonu, Macera Geliştirici: Saber Interactive

Saber Interactive Ortalama hikâye uzunluğu: 80+ saat

Bazı oyuncular tarafından ‘’Araba oyunlarının Dark Souls’u’’ olarak nitelendirilen Snowrunner; hem gerçekçi, hem de oldukça zorlu bir simülasyon deneyimi vaat ediyor. Arkadaşlarınız ile birlikte zorlu arazileri keşfederken sizlere verilen görevleri yapabilir ve sürüş hissiyatının tadını çıkarabilirsiniz. Saber Interactive tarafından geliştirilen yapım, 31 Mayıs 2022’de ise Xbox Series X|S ve PlayStation 5 için yeni nesil güncellemesine kavuşacak.

Son yılların en iyilerinden: Stardew Valley

Tür: Çiftçilik Simülatörü, RYO

Çiftçilik Simülatörü, RYO Geliştirici: ConcernedApe

ConcernedApe Ortalama hikâye uzunluğu: 50+ saat

Tek bir kişi tarafından geliştirilen ve 2016’da piyasaya sürülen Stardew Valley’i, arkadaşlarınız ile birlikte başlayabileceğiniz en eğlenceli yapımlardan bir tanesi olarak nitelendirebiliriz. Piksel piksel tatlı grafikleriyle dikkatleri üstüne toplayan yapım, detaylı düşünülmüş oynanış sistemiyle oyuncuyu kendi içerisine çekiyor ve çiftlik hayatını benimsemesini sağlıyor. Çiftçilik, madencilik, balıkçılık ve evlilik dâhil olmak üzere birçok şey yapabileceğiniz yapım, adeta bir yaşam simülatörü.

Orduları komuta etmek isteyenlere: Total War: Three Kingdoms

Tür: Strateji

Strateji Geliştirici: Creative Assembly

Creative Assembly Ortalama hikâye uzunluğu: 50+ saat

Strateji, ülkemizde oldukça yaygın olan bir oyun türü. Total War: Three Kingdoms ise Total War serisinin en başarılı yapımlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Antik Çin dönemini konu alan oyun, efsanevi ‘Üç Krallığın’ öyküsünü anlatmakta. İçerisinde hem sıra tabanlı, hem de gerçek zamanlı strateji barındıran yapım, devasa orduları komuta etmenizi ve Çin seferinizi yönetmenize bizzat olanak sağlıyor. Arkadaşlarınız ile Çin’in kaderini değiştirmeye var mısınız?

Karanlık, bir o kadar da ışıltılı bir dünya: The Ascent

Tür: Üstten Görünüşlü Nişancı, Siperpunk, Aksiyon

Üstten Görünüşlü Nişancı, Siperpunk, Aksiyon Geliştirici: Neon Giant

Neon Giant Ortalama hikâye uzunluğu: 10 - 12 saat

Şahane siberpunk atmosferi ve grafikleriyle oyuncuları büyülemeyi başaran The Ascent, mermilerin havada uçuştuğu bir oyun. İlk çıktığı dönemlerde özellikle PC tarafında oldukça fazla optimizasyon sorununa sahip olan yapım, aradan geçen aylarla gelen güncellemeler ile birlikte bolca toparlanmış gibi gözüküyor. Pek ilgi uyandırıcı bir hikâyeye sahip olmamasına rağmen; eğlenceli çatışma mekanikleri ve mükemmel siberpunk atmosferi ile sizleri kendi içerisine çekebilir.

Tatlı bir macera: Trine Enchanted Edition

Tür: Platform, Bulmaca

Platform, Bulmaca Geliştirici: Frozenbyte

Frozenbyte Ortalama hikâye uzunluğu: 3 - 5 saat

2009 yılında piyasaya sürülmesine rağmen yılların yaşlandıramadığı Trine Enchanted Edition, fizik tabanlı bulmacalarıyla öne çıkan bir platform oyunu. Trine Enchanted Edition, Trine 2. Complete Story, Trine 3: Artifacts of Power ve Trine 4: The Nightmare Prince olmak üzere toplamda dört oyuna sahip olan bu seri, eğlenceli oynanış tarzını tamamen co-op seçeneği ile birlikte sunuyor. Her bir karakterin özel yeteneklere sahip olduğu ve ilerlemede kritik bir rolde yer aldığı Trine serisi, platform oyunlarını seven oyuncular için çok güzel bir tercih olabilir.

İğne, iplik buraya: Unravel Two

Tür: Macera, Bulmaca

Macera, Bulmaca Geliştirici: Coldwood Interactive

Coldwood Interactive Ortalama hikâye uzunluğu: 5 - 6 saat

Oldukça tatlı grafiklere ve kendine has bir oynanış temasına sahip olan Unravel Two, kendisini listedeki diğer oyunlardan ayıran bir özelliğe sahip. Sadece 'Yerel co-op' seçeneğini destekliyor ve farklı yerlerdeki iki farklı cihazdan birlikte çevrimiçi bir şekilde oynama seçeneğini maalesef mümkün kılmıyor. Arkadaşınız ile buluştuğunuzda veya ailenizden birisiyle birlikte tek ekran üzerinden birlikte oynayabileceğiniz yapım, eğlenceli bir yolculuk vaat ediyor. Ana karakterlerimizin birer 'iplik' olduğu bu oyun, aynı zamanda oldukça rahatlatıcı bir yapıya da sahip.

An itibariyle, 15 farklı co-op oyun tavsiyesi listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Maalesef, tüm co-op oyunlara listemizde yer vermemiz mümkün olmadığından; sizlerin de 'Co-op oyun tavsiyelerini' merakla yorumlarda bekliyoruz. Sonraki tavsiye listelerinde görüşmek üzere!