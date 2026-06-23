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Son Günlerin Popüler Aracı Codex, Bir Kullanıcının SSD'sinin Ömrünün Büyük Kısmını Tüketti

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Codex'te ortaya çıkan yeni bir hata, bir kullanıcının SSD'sinde 37 terabaytlık veri yazılmasına yol açtı.

Son Günlerin Popüler Aracı Codex, Bir Kullanıcının SSD'sinin Ömrünün Büyük Kısmını Tüketti
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI’ın popüler aracı Codex, bilgisayarınızın en değerli parçalarından birini, yani SSD’nize siz fark etmediğiniz sırada zarar veriyor olabilir.

Üstelik bu durum bir virüs yüzünden değil, basit bir kod hatasından kaynaklanıyor.

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İçerikten Görseller

Son Günlerin Popüler Aracı Codex, Bir Kullanıcının SSD'sinin Ömrünün Büyük Kısmını Tüketti
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Sorunun kaynağı tam olarak ne?

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Her şey bir GitHub kullanıcısının bilgisayarındaki anormal disk hareketliliğini fark etmesiyle başladı. Yaptığı incelemeler sonucu Codex'in arka planda yer alan yerel bir veri tabanına durmaksızın veri yazdığını fark etti. Sadece 21 günde diske yazılan veri miktarı tam 37 terabayta ulaşmıştı.

Bunu yıla vurduğumuzda karşımıza 640 terabayt gibi korkunç bir sayı çıkıyor. Sıradan bir 1 TB’lık SSD’nin ömrünün ortalama 600 terabayt yazma garantisi olduğunu düşünürsek; bu hata, bilgisayarınızın diskini bir yıl bile dolmadan tamamen yıpratıp öldürebilir.

Peki Codex bunu neden yaptı?

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Sorun, geliştiricilerin son kullanıcıya kapatmayı unuttuğu bir günlük ayarı. Sistem, en ufak bir dosya açılışından internet paketine kadar her şeyi kaydediyor.

Üstelik bu verilerin %71'i tamamen çöp ve kullanıcı için hiçbir işe yaramıyor. Sistem, dakikada on binlerce kez yazıp silme işlemi yaparak diski âdeta bir demir dövme atölyesine çeviriyor.

OpenAI cephesi konudan haberdar olsa da henüz resmî bir güncelleme yayınlamadı ancak diskinizi bu işkenceden kurtarmanın kolay bir yolu var. Linux veya macOS kullanıyorsanız, veri tabanı dosyasını (~/.codex/logs_2.sqlite) geçici bellek olan RAM’e (/tmp/ klasörüne) yönlendirebilirsiniz. Bu dosya sohbet geçmişinizi tutmadığı için bilgisayar kapandığında silinmesi hiçbir sorun yaratmıyor.

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YORUMLAR

(1)
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M
minel ece 2 saat önce
bu markaya bu paraları vermek istemem
Tüm yorumlar yüklendi (1 yorum)
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