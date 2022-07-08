Çok Daha Hızlı 'Kuantum İnternetin' Temelleri Atıldı

Alman bilim insanları, yaptıkları yeni çalışmada mevcut fiber optik altyapısıyla kuantum internet kurulabileceğini gösterdi. Yeni çalışma, kuantum internet geleceği için önemli bir adım oldu.

Fizik dünyasının en karmaşık teorilerinden birisi olan kuantum mekaniği, günümüzde teknolojinin gelişimi için faydalanan pek çok mekaniğe ev sahipliği yapıyor. Bilim insanlarının yıllardır üzerinde çalıştığı bu mekanikler arasında kuantum dolaşıklık da yer alıyor. Kuantum dolaşıklık, basitçe iki benzer parçacığın birbiri ile eş zamanlılığa sahip olmasını, yani ayrı yerlerde birbirinden eş zamanlı olarak etkilenmesini varsayıyor.

Bilim insanları, uzun süredir bu mekaniğin potansiyelinden faydalanmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalardan sonuncusu da Almanya’da Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi ve Saarlan Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından yapıldı. Çalışma, telekomünikasyonda muhtemelen gelecekte çokça faydalanacağımız bir teknolojinin temellerini attı.

33 kilometre uzaklıktaki iki atom birbiriyle bağlandı:

Bilim insanları, fiber optik ile birbirinden 33 kilometre uzağa konulan rubidyum atomları arasındaki kuantum dolaşıklığını göstermeyi başardı. Her bir atom, bir lazer darbesiyle uyarıldı ve bu darbe sonucunda atomlar bir foton yaydı. Fiber optik kablonun ucundaki iki atomdan çıkan fotonlar, kablo ortasında bulunan alıcı istasyonda bir araya geldi. Halihazırda kendi atomlarıyla dolaşık olan fotonlar, bu merkezde birbirleriyle de dolaşık hale geldi. Böylece iki atom, kuantum dolaşıklaştırıldı.

Yeni yapılan çalışma, iki atomun dolaşıklaştırılması konusunda büyük bir adım oldu. Dolaşıklaştırılan atomların ‘kuantum hafıza’ düğümleri olarak rol oynayabileceği paylaşıldı. Bilim insanları, bu sonucun kuantum internetin hayatımıza girmesinde büyük bir adım olacağını ifade etti. Yani iletişim ağı ve internet, ilk adımı atılan bu yeni teknoloji ile birlikte gelecekte çok daha hızlı ve güvenli hale gelebilir. Üstelik çalışma, bu teknolojinin mevcut fiber optik kablolar ile de kullanılabileceğinin bir kanıtı oldu.