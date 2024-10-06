“Ne Alaka?” Dedirtiyor: Diş Bakım Markası Colgate'in Ürettiği Bu Lazanyalar Neyin Nesiydi?

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Colgate'in 1980'li yıllarda lazanya üretme girişimi olduğu ancak başarısızlığı yüzünden atar topar geri çekilip hiç üretilmemiş gibi davrandıkları söyleniyor. Arka planına bir bakalım...

Colgate deyince akla diş bakım ürünlerinden farklı bir şeyin gelmesi pek mümkün değil gibi duruyor ancak çok alakasız bir şekilde lazanya ürettikleri söyleniyor. Evet, bildiğimiz yemek olan lazanya.

2017’de “Başarısızlıklar Müzesi”nde sergilenen bu üründen pek çok kişinin haberi yoktu ancak sergiden sonra viral olmuştu. Gelin, bu ilginç ürünün arka planına bir göz atalım.

“Colgate Sığır Lazanyası”nın, Colgate’in 1980’li yıllarda dondurulmuş gıda ürünlerine girmeye çalışmasının bir sonucu olduğu söyleniyor.

colgate

Diş bakım markası Colgate’in bir aralar yemek pazarına girmeye çalıştığı aşikâr. Tavuk etli ve yengeçli ürünler ürettiler ancak Colgate lazanyayı markette gören daha önce hiç olmamış. 

Yine de bu lazanyaların maketi, 2017 tarihinde açılan ve başarısız olan 80 ürüne ev sahipliği yapan İsviçre’de bir müzede sergilendi. "Başarısızlıklar Müzesi"nde, Colgate’ten tutun Nokia’ya kadar birçok dev markanın ürünleri yer alıyordu.

Colgate, “Böyle bir ürün ürettiğimizi hatırlamıyoruz.” dedi.

Colgate lazanya

Colgate’in Colgate’in avukatı, dondurulmuş gıda ürünleri üretme girişimlerinin olduğunu doğrulamış ancak lazanyaya dair bir şey hatırlamadığını söylemiş. Müzeyi açan Dr. West ise utandıkları için böyle dediklerini, ürünü saklama amacıyla orijinalini göndermek istemediklerini iddia ediyor.

Ancak belli ki Colgate lazanyayı yiyen hiç olmamış. 1980’li yıllarda, insanların dondurulmuş yemekleri yedikten sonra dişlerini Colgate diş macunlarıyla fırçalatmaya ikna etme düşüncesiyle yemek pazarına girme denemeleri olsa da hızla geri çekilmişler.

Dev markaların ürettiği başarısız ürünlere yer verilen müzedeki ilginizi çekebilecek diğer ürünler:

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