Almanya'nın en büyük ikinci bankası Commerzbank, Mart 2022'deki dolar/TL tahminini güncelledi. Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre daha önce 10 olarak açıklanan tahmin, 11'e yükseltildi.

Almanya'nın en büyük ikinci bankası olma unvanına sahip olan Commerzbank, Türkiye'yle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Dolar/TL paritesi ile ilgili tahminlerini yenileyen banka yetkilileri, Türk lirasının Mart 2022'de şimdikinden daha değersiz olacağını açıkladı. Bankanın tahminlerine göre Mart 2022'de 1 dolar, 11 Türk lirası olacak. Bankanın daha önceki yaptığı açıklamalarda verdiği dolar/TL tahmini ise 10'du.

Commerzbank'ın Türk lirasına ilişkin tahminini güncellemesinin nedeni, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz düşürme hamleleri. Banka tarafından yapılan açıklamalarda, yetkililerin aldığı faiz düşürme kararının dolar/TL paritesini bir sarmalın içine soktuğu, en nihayetinde faiz indirimlerinin durdurulacağı ve hatta faizlerin yeniden yükseltilmek zorunda kalınacağı ifade edildi.

"Faiz indirimi ekonomik değerlendirmelere dayanmıyor"

Commerzbank'ın dolar Türk lirası paritesiyle ilgili hazırladığı raporda şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda gerçekleşen faiz indirimleri liranın zayıflamasına neden oldu. Türk lirasındaki zayıflama da enflasyonu körüklerken, bu sarmala da neden oluyor. İlave faiz indirimleri çok büyük olasılıkla masada olmaya devam ediyor çünkü indirimler temel ekonomik değerlendirmelere dayanmıyor. Bu nedenle faiz indirimlerinin finansal piyasa baskıları haricindeki nedenlerle durmasını beklemek saflık olur..."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamalar, faiz indirimlerinin bir süre daha devam edebileceğini düşündürüyor. Bu da biz vatandaşların daha yüksek enflasyon ile karşılaşması anlamına geliyor. Peki neden? Eğer faiz indirimi yapıldıkça enflasyonun neden yükseldiğini merak ediyorsanız, buradaki içeriğimize göz atabilirsiniz.