Sony, son zamanlarda maalesef Türkiye’deki PlayStation oyunlarına ciddi oranda zamlar uygulamaya başlamıştı. Öyle ki şu anda birçok büyük oyunun normal fiyatı 3 bin TL’ye ulaşmış hatta bazıları onu bile geçmiş durumda. Bu yüzden de oyuncular düzenli olarak indirimleri takip ediyordu.
Büyük oyunlardaki fiyatların indirimli hâlleri hâlâ çok pahalı gelebilir ancak kampanyalarda gerçekten fiyatı iyi düşen ve alınabilecek oyunlar da karşımıza çıkıyor. Bu içeriğimizde, PlayStation Store’da 12 Eylül’e kadar devam edecek “Fırsat Çılgınlığı” kampanyasında 250 TL altına, yani bir yemek parasına alabileceğiniz oyunlardan bazılarına bakıyoruz. Bir PlayStation sahibiyseniz, fiyatların sürekli yükselmesinden dolayı bu tarz oyunları kaçırmamanızı öneririz.
PlayStation "Fırsat Çılgınlığı" kampanyasında 250 TL altına alabileceğiniz bazı oyunlar
|Oyun (Platform)
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Battlefield 2042 (PS4, PS5)
|800 TL
|120 TL (%85)
|Metro Exodus (PS4, PS5)
|1.049 TL
|157,35 TL (%85)
|GTA V (PS5)
|439 TL
|219,50 TL (%50)
|Dying Light Definitive Edition (PS4)
|1.049 TL
|209,80 TL (%80)
|Sid Meier's Civilization VI (PS4)
|1.049 TL
|157,35 TL (%85)
|Assassin's Creed Odyssey (PS4)
|599 TL
|119,80 TL (%80)
|Batman: Arkham Knight (PS4)
|699 TL
|139,80 TL (%80)
|Injustice 2 (PS4)
|699 TL
|139,80 TL (%80)
|Life is Strange Remastered Collection (PS4)
|284,01 TL
|142 TL (%50)
|Tekken 7 (PS4)
|1.049 TL
|157,35 TL (%85)
|Need for Speed Unbound (PS5)
|1.400 TL
|210 TL (%85)
|For Honor (PS4)
|1.049 TL
|157,35 TL (%85)
|Back 4 Blood (PS4,PS5)
|2.499 TL
|249,90 TL (%90)
|GRID Legends (PS4, PS5)
|700 TL
|140 TL (%80)
|Titanfall 2 (PS4)
|879 TL
|219,75 TL (%75)
|Prey (PS4)
|1.049 TL
|209,80 TL (%80)
*PS4 oyunlarını geriye uyumluluk sayesinde PS5 konsolunuzdan oynayabilirsiniz.
Kampanyada indirime giren tüm oyunlar için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
PlayStation Store'daki diğer indirimli oyunlar için bu içeriğimize göz atmayı unutmayın: