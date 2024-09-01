PlayStation oyunlarının fiyatları sürekli artarken oyunseverler indirim kampanyalarını takip eder olmuştu. Biz de bu içeriğimizde PS Store'da şu anda devam indirim kapsamında 250 TL altına alabileceğiniz oyunları derledik.

Sony, son zamanlarda maalesef Türkiye’deki PlayStation oyunlarına ciddi oranda zamlar uygulamaya başlamıştı. Öyle ki şu anda birçok büyük oyunun normal fiyatı 3 bin TL’ye ulaşmış hatta bazıları onu bile geçmiş durumda. Bu yüzden de oyuncular düzenli olarak indirimleri takip ediyordu.

Büyük oyunlardaki fiyatların indirimli hâlleri hâlâ çok pahalı gelebilir ancak kampanyalarda gerçekten fiyatı iyi düşen ve alınabilecek oyunlar da karşımıza çıkıyor. Bu içeriğimizde, PlayStation Store’da 12 Eylül’e kadar devam edecek “Fırsat Çılgınlığı” kampanyasında 250 TL altına, yani bir yemek parasına alabileceğiniz oyunlardan bazılarına bakıyoruz. Bir PlayStation sahibiyseniz, fiyatların sürekli yükselmesinden dolayı bu tarz oyunları kaçırmamanızı öneririz.

PlayStation "Fırsat Çılgınlığı" kampanyasında 250 TL altına alabileceğiniz bazı oyunlar

Oyun (Platform) Normal fiyatı İndirimli fiyatı Battlefield 2042 (PS4, PS5) 800 TL 120 TL (%85) Metro Exodus (PS4, PS5) 1.049 TL 157,35 TL (%85) GTA V (PS5) 439 TL 219,50 TL (%50) Dying Light Definitive Edition (PS4) 1.049 TL 209,80 TL (%80) Sid Meier's Civilization VI (PS4) 1.049 TL 157,35 TL (%85) Assassin's Creed Odyssey (PS4) 599 TL 119,80 TL (%80) Batman: Arkham Knight (PS4) 699 TL 139,80 TL (%80) Injustice 2 (PS4) 699 TL 139,80 TL (%80) Life is Strange Remastered Collection (PS4) 284,01 TL 142 TL (%50) Tekken 7 (PS4) 1.049 TL 157,35 TL (%85) Need for Speed Unbound (PS5) 1.400 TL 210 TL (%85) For Honor (PS4) 1.049 TL 157,35 TL (%85) Back 4 Blood (PS4,PS5) 2.499 TL 249,90 TL (%90) GRID Legends (PS4, PS5) 700 TL 140 TL (%80) Titanfall 2 (PS4) 879 TL 219,75 TL (%75) Prey (PS4) 1.049 TL 209,80 TL (%80)

*PS4 oyunlarını geriye uyumluluk sayesinde PS5 konsolunuzdan oynayabilirsiniz.

Kampanyada indirime giren tüm oyunlar için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

PlayStation Store'daki diğer indirimli oyunlar için bu içeriğimize göz atmayı unutmayın: