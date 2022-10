Hızlı Not Alma Tekniği Cornell Metodu Nedir, Nasıl Yapılır?

Dersleriniz ya da toplantılarınız sırasında neler olup bittiğini kaydetmek ve daha sonra üzerine çalışmak için o esnada notlar almanız gerekir. Ancak iyi bir şekilde almadığınız notlar yalnızca birer karalamadan ibaret olabilir. Çok daha hızlı, etkili ve verimli not almak için kullanabileceğiniz bir not alma tekniği olan Cornell metodu nedir, nasıl yapılır gelin örnekler üzerinden inceleyelim.

Hepimiz ders sırasında önemli noktaları kaçırmamak ya da bir iş toplantısı sırasında konuşulan konuları kaydetmek için notlar alırız. Alınan bu notlar üzerinden daha sonra çalışarak o dersi daha iyi anlamış ve diğer konulara da daha iyi hakim olmuş oluruz. Ancak bir not alma tekniği kullanmadan alınan notlar bazen birer karalamadan ibaret olabilir. İşte bu noktada devreye, onlarca yıldır kullanılan Cornell metodu giriyor.

Cornell metodu, bir üniversite profesörü tarafından geliştirilmiş olan bir not alma tekniğidir. Bu tekniği kullanarak çok daha hızlı, çok daha etkili ve çok daha verimli bir şekilde not alabilirsiniz. Notlar üzerinde yapılan küçük dokunuşlar sayesinde ileride dönüp yazdıklarınızı okuduğunuz zaman o dersi ya da toplantıyı yeniden yaşamış gibi hissedersiniz. Gelin Cornell tekniği nedir, nasıl yapılır gibi merak edilen soruları örneklerle açıklayalım.

İlk olarak, Cornell metodu nedir?

Cornell metodu, 1949 yılında Cornell Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Walter Pauk tarafından geliştirilmiş bir not alma tekniğidir. Öğrenciler için geliştirilmiş bir not tekniği olsa bile çok daha hızlı, etkili ve verimli not almanızı sağladığı için onlarca yıldır pek çok farklı sektördeki kişi tarafından kullanılan bir metoddur.

Peki, Cornell metodu ne işe yarar?

Hatırlayın; pek hakim olmadığınız ve çok da sevmediğiniz bir derstesiniz ya da oldukça sıkıcı geçen bir toplantıdasınız. Orada olup bitenlere hakim olmalı, notlar almalı ve sınava çalışırken ya da sonraki günlerde orada bahsedilen konuları biliyor olmalısınız. Notlarınızı aldınız, birkaç gün sonra bir baktınız kağıt üzerinde yalnızca bir dolu kelime var ve siz bunların ne olduğunu anlayamıyorsunuz.

Endişelenmeyin, herkesin başına gelen bir durum. Zaten Cornell metodu da tam olarak bu yüzden geliştirildi. Cornell metodunu kullanarak belirli bir not alma tekniği ile aldığınız notları çok daha hızlı yazacaksınız, vaktinizi verimli kullanmış olacaksınız ve en önemlisi daha sonra bu notlara baktığınız zaman o ders ya da toplantı yeniden gözlerinizin önünden bir film şeridi gibi geçecek. Üstelik ihtiyacınız olan tek şey yalnızca kağıt ve kalem.

Cornell metodu nasıl yapılır? İşte adım adım uygulama yöntemi:

Adım #1: Kağıdın üst kısmında iki parmak boşluk kalacak şekilde yatay bir çizgi çizin.

Adım #2: Kağıdın alt kısmında üç parmak boşluk kalacak şekilde yatay çizgi çizin.

Adım #3: Kağıdın sol tarafında dörtte birlik boşluk kalacak şekilde dikey bir çizgi çizin.

Adım #4: Üst boşluğa ders ya da toplantının adını, tarihini ve diğer detayları yazın.

Adım #5: Alt boşluğa notlar hakkında kısa bir özet yazacaksınız.

Adım #6: Kağıdın sol tarafındaki dörtte birlik boşluğa konu hakkında kısa sorular ve anahtar kelimeler yazın.

Adım #7: Kağıdın sağ tarafındaki dörtte üçlük kısma notları yazın.

Cornell metodu ile not almak için yapmanız gerekenler bu şekilde. Dikkat ettiyseniz bu not alma tekniğinin temelinde sayfayı organize etmek yatıyor. Üst kısımda toplantı ve ders hakkında detay vermek notlarınızı kolayca bulmanızı sağlar, alt kısımda kısa bir özet yazmak çalışma sürecinizi hızlandırır, sol taraf konuyu hızla kavramınızı sağlarken tüm bunlar sayesinde sağ taraftaki notlarınız çok daha akılda kalıcı olur.

Elbette söz konusu boşluk boyutlarını kendi yazı stilinize ya da yazdığınız ele göre değiştirebilirsiniz. Önemli olan not başlığı, özet, anahtar kelimeler ve not için ne eksik ne fazla boşluklar ayarlamaktır. Sonrasında kendi tarzınıza uygun olarak bu boşlukları anlaşılır şekilde doldurabilirsiniz.

Cornell metodunu benzersiz bir not alma tekniği haline getiren 6 süreç:

Kaydetme

Kısaltma

Tekrarlama

Yansıtma

Gözden geçirme

Örnekleme

Kaydetme:

Cornell metodunu benzersiz bir not alma tekniği haline getiren ilk adım kaydetme sürecidir. Bu süreçte ders ya da toplantı sırasında dinlendiğiniz tüm o uzun cümlelerden tam da işinize yarayacak olanları kaydetmeniz son derece önemlidir.

Kısaltma:

Belki bir saat süren bir dersin büyük bir bölümü önemli olabilir, bunların tamamını kaydetmek mümkün değil. Bu nedenle kısaltmalar kullanmalısınız. Hatta en sık kullandığınız kısaltmalardan bir liste oluşturmak sonrasında işinizi daha da kolaylaştırır. Sol sütundaki anahtar kelimeleri de bu süreçte bulabilirsiniz.

Tekrarlama:

Tekrarlama, notlarınızı okutmak değildir. Cornell metoduyla hazırladığınız not kağıdının sol sütununda yer alan anahtar kelimeleri okuma ve size neler ifade ettiğini anlama sürecidir. Böylece konuya ne kadar hakim olup olmadığınızı çok daha kolay anlarsınız.

Yansıtma:

Yansıtma, herkese göre değişen süreçtir. Bu süreçte, derste ya da toplantıda dinlediklerinizi anlamlandırarak aldığınız notların doğruluğu ölçülür. Yani duydunuz ama bunları alıp kendi zihninizden nasıl yansıttınız, bu durum görülür.

Gözden geçirme:

Cornell metodundaki en önemli süreçlerden bir tanesi gözden geçirme sürecidir. Bu süreçte notlarınızı okur, bilgilerinizi günceller ve bunların ne kadarını hatırladığınızı görürsünüz. Uyguladığınız not alma tekniği bu süreçte önem kazanır çünkü notlarınızda tam da ihtiyacınız olan bilgiler vardır.

Örnekleme:

Örnekleme sürecinde kişinin not aldığı bilgileri öğrenip öğrenmediği ortaya çıkar. Hangi bilgi olursa olsun eğer onu öğrendiyseniz karşı tarafa bu bilgiyi aktaracak bir örnek verebilirsiniz. İşte tüm bu süreçler başarılı bir şekilde tamamlanıyorsa söz konusu derste ya da işte de başarı sağlanmış olur.

Not tutmak neden önemli?

Psychological Science internet sitesinde yer alan bir makalede, öğrencilerin kendi elleriyle not tutmaları üzerine gerçekleştirilmiş bir çalışmanın sonuçlarından bahsediliyor. Buna göre; ders sırasında not alan öğrenciler, arkadaşlarının notlarıyla çalışan ya da hoca tarafından verilen notla çalışan öğrencilere göre konuyu çok daha iyi anladılar ve çok daha yüksek notlar aldılar. Yani not tutmak, bilimsel olarak kanıtlanmış bir başarı tekniğidir.

Bir derste ya da toplantıda anlatılanları çok daha hızlı, verimli ve etkili bir şekilde kaydetmenizi sağlayan bir not alma tekniği olan Cornell metodu nedir, nasıl yapılır gibi merak edilen soruları yanıtlayarak bu yöntem hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.