Çin merkezli bir virüsü konu alan 2011 yapımı Contagion filmi, corona virüsünün ortaya çıkmasından sonra müthiş bir popülerlik kazandı. Oyuncu kadrosunda Matt Damon, Marion Cotillard ve Jude Law gibi ünlü isimlerin olduğu film, içinden geçtiğimiz dönemle korkutucu derece benzerlikler taşıyor.

Yönetmen koltuğunda Steven Soderbergh’in oturduğu Contagion, Çin'de ortaya çıkan gizemli bir virüsü merkezine alıyor. Laurence Fishburne, Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Marion Cotillard, Jude Law ve Kate Winslet gibi dev isimleri bir araya getiren film, 2011 yılında vizyona girmiş ve dünya çapında 135 milyon dolar gişe hasılatı toplamıştı.

Contagion filmindeki kurgusal hikayenin bir kısmı, şu an gerçek hayatta yaşanıyor desek yeridir. Bildiğiniz üzere, ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü, şu ana kadar dünya çapında 100'den fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Bilim insanları, bu gizemli virüsün kökenini ve tedavisini henüz bulabilmiş değil. Sıfır noktası olan Wuhan’daki ilk vakaların, bir deniz pazarı ile bağlantılı olduğu düşünülüyordu; ancak daha sonraki araştırmalar, virüsün merkezi olarak yılan ve porsuk gibi bir yabani hayvanı işaret ediyor.

Hollywood Reporter’ın haberine göre Contagion, corona virüsü salgınından sonra iTunes’ta en fazla kiralanan ilk 10 film arasına girdi. Liste, kullanıcıların talebine göre anlık olarak değişebiliyor.

Bununla birlikte söz konusu film şu anda 15’inci sıraya gerilemiş durumda; ancak Contagion’un dokuz yıl sonra yeniden popüler olmasının tek nedeni kesinlikle corona virüsü olsa gerek. Filmin merkezine aldığı hikaye ile şu anda içinden geçtiğimiz dönem arasında gerçekten inanılmaz benzerlikler var.

Çinli yetkililerin açıkladığı son verilere göre, Corona virüsünden şu ana kadar 106 kişi hayatını kaybetti. Virüsün merkezi Çin’de 4,630 doğrulanmış vaka bulunuyor.

İlk olarak 2019'un sonlarında Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan gizemli virüs, o zamandan beri Tayland, Fransa, Almanya, Avustralya, Japonya, Nepal, Güney Kore, Kanada ve ABD dahil toplam 14 ülkede tespit edildi.

Contagion fragmanı