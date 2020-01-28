Corona Virüsü ile Venom Arasındaki Tuhaf Tesadüf

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden Corona virüsü ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. 2018 yılında çekilen ve ABD yapımı bir film olan "Venom"un, Corona virüsü ile açık bir bağıntısı olduğu belirtiliyor. Venom iddiası, sosyal medya kullanıcılarının kafasını karıştırmış durumda.

Tüm dünyanın gözü kulağı şu sıralar, Çin'den gelen haberlerde. Çünkü ilk olarak geçtiğimiz aralık ayında ortaya çıkan ve onlarca insanın bir anda ölmesine neden olan "Corona" tipi virüs, her geçen gün biraz daha yayılıyor. Çinli yetkililer, gerekli çalışmaları yapıyor gibi görünüyor olsalar da bilim insanlarından gelen açıklamalar, durumun hala iç açıcı olmadığını gösteriyor.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde dünyanın dört bir yanına yayılan Corona virüsü, daha önce tespit edilmiş bir virüs değil. Dolayısıyla bu virüsle ilgili şu an için bir ilaç ya da tedavi yöntemi bulunmuyor. Çinli uzmanlar, virüsle ilgili aşı geliştirmeye başladıklarını ifade etmiş olsalar da şu an için yapılan çalışmalarda herhangi bir gelişme kaydedilemedi.

Corona virüsünün bir anda ortaya çıkıp pek çok ülkeye yayılması ve insanları bir anda öldürmesi, pek çok teoriyi de beraberinde getirdi. Bazı kesimler bu virüsün bizzat Çin hükümeti tarafından oluşturulduğunu ve amacın bölge nüfusunu azaltmak olduğunu ifade ederken bazı kesimler ise böyle bir virüsün yayılmasının ana nedeni olarak Çin'in yemek kültürünü gösterdi. Ancak şu an Çinli yetkililerden, bu virüsün ortaya çıkmasıyla ilgili kesin bir açıklama gelmedi.

Şimdiyse sizlere konuyla ilgili olarak, Türkiye'den de önemli bir ismin dahil olduğu bir iddiadan bahsedeceğiz. Kafaları karıştıran bu iddia, 2018 yılında ABD'de çekilmiş olan "Venom" isimli bir filmde bulunan bir sahneyle ilgili. Sosyal medyayı karıştıran iddiaya göre Venom, hem Corona virüsü hem de Çin'le ilgili ilginç bir bağlantı kuruyordu.

Venom filminde yer alan Corinne ibaresi

Venom, bir bilim kurgu filmi ve yayınladığı dönem bir hayli popüler olmuştu. Filmde Eddie Brock isimli bir muhabirin hayatı anlatılıyor. Brock, sevgilisinin çalıştığı bir firmanın sahibinin peşinden iz sürerken, bu firmanın uzaylı bir organizma keşfettiğini ve keşfin denekler üzerinde denenmeye çalışıldığını fark ediyor. Yani bu film, Çin'de ortaya çıkan Corona virüsüyle ilgili bir komplo teorisinin oluşması için tüm imkanları sunuyor.

Şimdi sizlerle, Venom filminden bir kesit paylaşacağız. Paylaşacağımız kesitte, Çinli bir kadının yılan yedikten sonra ilginç 'yeteneklere' sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca kadının yakasında da Corinne ibaresini açıkça okuyabiliyoruz. Ancak söz konusu videoyu izlemeden önce, görüntülerde hassas ögelerin olduğunu ve bunu kaldıramayacak olan kişilerin bu videoyu izlemelerini tavsiye etmediğimizi açıkça belirtelim.

İşte Venom filminden bir kesit (+18)

Bu görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından tartışılırken; Terör ve Güvenlik Uzmanı olan Abdullah Ağar da bu tartışmalara katıldı. Ağar, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda sizlerle az önce paylaştığımız kesiti ekleyerek bu durumun fazlasıyla ilginç olduğunu belirtti. Bildiğimiz kadarı ile Corona virüsü de Çin'de ortaya çıktı, ilk kez bir kadında tespit edildi ve yılan kaynaklı olarak ortaya çıktı. Dolayısı ile Venom filmindeki bu sahnenin gerçekten kafa karıştırıcı bir 'tesadüf' olduğunu söyleyebiliriz.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar'ın Venom ile ilgili paylaşımı