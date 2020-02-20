Japonya'da iki haftadır Corona virüsü şüphesiyle Yokohama Limanı'nda karantina altında tutulan Diamond Princess'tan tahliyeler başladı. Bununla birlikte yetkililer, gemiden ayrılmasına izin verilen yolcuların virüsü yaymasından endişe ediyor.

Japonya'da iki haftadır COVID-19 adı verilen yeni Corona virüs şüphesiyle Yokohama Limanı'nda karantina altında tutulan Diamond Princess yolcu gemisindeki yolcular tahliye edilmeye başlandı. Japon yetkililer, gemiden ayrılan ve hastalık belirtisi göstermeyen yolcuların virüsü ülkedeki başka insanlara yayma ihtimalinden endişe ediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkıp yayılan yeni Corona virüsünün en çok etkilediği ikinci ülke Japonya. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, salgınla mücadelede ikinci aşamaya geçtiklerini belirtiyorlar. Japon uzmanlar, özellikle Tokyo gibi kalabalık merkezlerdeki taşıyıcı insanların, temas ettikleri diğer insanlara virüsü bulaştırmalarından korkuyor.

Taksicilerin tekne gezintisi virüsün yayılmasına neden oldu

Karantina altına alınan Diamond Princess'le bağı olmayan vakalara örnek, başkent Tokyo'daki bir taksi şoförü. Tokyo Belediyesi'nin açıklamasına göre 70 civarında taksici, yeni yıl kutlaması için 18 Ocak'ta Tokyo'da aileleriyle beraber nehirde gece gezintisi yapmak için tekne kiraladı. Akşam yemeğini teknede yiyen grup, o tarihte yağan yağmur nedeniyle pencereleri kapalı tuttuğu için virüs kolaylıkla yayılma imkânı buldu.

Yapılan testlerde geceye eşiyle birlikte katılan 70'li yaşlardaki taksi şoföründe Corona virüsüne rastlandı. Sonrasında partiye katılanlar ve onlara hizmet eden tekne personeli de dahil olmak üzere toplam 200 kişiye uygulanan test sonucunda 11 kişide virüs izine rastlandı. Tekne partisine katılmayan ancak taksicinin bağlı olduğu sendikada çalışan bir kadınla birlikte Tokyo'daki bir hastanede çalışan bir doktorda da Corona virüsü tespit edildi. Virüsün doktora, aynı hastanede çalışan ve taksiciyle aynı tekne gezisine katılan bir hemşireden geçtiği tahmin ediliyor.

Japonya'da Corona virüs kaynaklı hastalıklardan ölen kişi sayısı 3'e yükseldi. Diamond Princess'ten virüs taşıdıkları nedeniyle daha önce tahliye edilen 80'li yaşlardaki bir çift, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Tohoku Üniversitesi'nden virolog Hitoshi Oshitani, dünyayı bekleyen esas tehlikenin başka bir bölgede Wuhan benzeri bir salgının ortaya çıkma ihtimali olduğunu söylüyor. Oshitani'ye göre, 19. yüzyıldan kalma yöntemlerle salgının yayılması engellenemez.

Karantinadaki gemiye giren Kobe Üniversitesi'nden Kentaro Iwate, bir basın açıklaması yaparak şahit olduklarını anlattı. Iwate, virüsün olduğu ve olmadığı yerleri kırmızı ve yeşil renkli iki ayrı alana ayırma gibi en temel önlemlerin bile alınmadığına dikkat çekiyor.

Şu ana kadar Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 130'a çıkmış durumda. Toplam vaka sayısıysa 75 bin 775.