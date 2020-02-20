Japonya’da corona virüsü nedeniyle karantina altına alınan gemide 2 yolcu, virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Karantina altındaki gemide 500’den fazla insanda corona virüsüne rastlandı.

Japonya, 4 Şubat tarihinde Yokohama Limanı’na yaklaşan Diamond Princess yolcu gemisini corona virüsü nedeniyle karantina altına almıştı. Geminin karantina altına alınmasının ardından yapılan analizlerde 500’den fazla yolcuda corona virüsü tespit edildi.

Japonya’nın resmi haber ajansı Kyodo’da yer alan habere göre gemide bulunan 2 yolcu, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 80 yaşlarındaki kadın ve bir erkek yolcunun kimlik bilgileri henüz paylaşılmadı.

Diamond Princess gemisinde hayatını kaybeden 2 yolcu ile beraber Japonya’da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı 3’e yükseldi. Daha öncede 80’li yaşlardaki bir kadın corona virüsünün yol açtığı zatürre nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Japonya, corona virüsü nedeniyle karantina altına alınan Diamond Princess gemisinde bulunan yolculardan virüs testleri negatif çıkanları dün tahliye etmeye başlamıştı. 3 bin 500 kişinin bulunduğu gemide tahliye edilen insanların yanı sıra 500 yolcuda da corona virüsü tespit edildi.

Corona virüsü nedeniyle Çin’in 15 şehrinde karantina devam ediyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı 2.100’ü geçti. Virüsten etkilenen insan sayısı ise 75 bin 728 olarak açıklandı. Worldometers’de açıklanan verilere göre 16 bin 465 insan ise corona virüsüne yakalandıktan sonra tedavi edildi.