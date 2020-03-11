Corona Virüsünün Merkezi Wuhan, Yavaş Yavaş Normale Dönüyor

Yeni tip corona virüsü COVID-19’un sıfır noktası olan Çin’in Wuhan kentinde hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şehirdeki bazı şirketlerin yeniden faaliyete geçmesi yönünde karar alındığı ifade edildi.

İlk olarak Çin’in orta kesimlerinde yer alan Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde patlak veren yeni tip corona virüsü salgını, bugüne kadar dünya genelinde 4.284 kişinin ölümüne neden oldu. Virüs bugüne kadar 120.000’den fazla insana enfekte olduğu bilinirken, bu insanların yarısından fazlası hastalıktan kurtulmayı başardı.

Dün itibarıyla Türkiye’de ilk vakanın bildirilmesi ile COVID-19 olarak isimlendirilen virüsün bulaştığı ülke sayısı 110’a yükseldi. Bununla birlikte şu ana kadar dünyada bildirilen tüm vakaların yüzde 90’ından fazlası Çin, İtalya, İran ve Güney Kore olmak üzere sadece dört ülkede bulunuyor.

Ölümcül salgının ilk ortaya çıktığı yer olan Wuhan, Çin’in ulusal kriz ilan etmesinin ardından karantinaya alınmış ve dış dünya ile ilişkisi kesilmişti. İlk günlerde salgını gizlemeye yönelik tutumu ile tepkilerin odağında kalan Pekin hükümeti, buna rağmen kısa sürede aldığı olağanüstü tedbirler sayesinde salgının çapını mümkün olduğunca minimize etmeyi başardı.

Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, başta kamu hizmetleri ve sağlık alanında olmak üzere bazı şirketlerin Wuhan’daki faaliyetlerine devam etmesi yönünde karar verildiği belirtildi. Söz konusu firmaların, kamu hizmetleri ve halkın günlük ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çalışacakları ifade edildi. Kalan diğer şirketlere 20 Mart’tan sonra çalışma izni verilmesi bekleniyor.

Çin’de corona virüsü nedeniyle vaka ve ölüm sayısının en yüksek olduğu şehir olan Wuhan, güvenlik önlemlerinin gevşetilmesi ile hayalet şehir görünümünden az da olsa kurtulacak. Reuters haber ajansına göre, pazartesi günü Çin’de sadece 19 yeni corona virüsü vakası tespit edildi. Ayrıca üç gündür Hubei eyaleti dışında yeni COVID-19 vakasına da rastlanmadı. Son olarak Pekin hükümeti, ölümcül salgınla başa çıkmak için Wuhan şehrinde geçici olarak kurulan tüm hastanelerin kapatılacağı açıklamıştı.