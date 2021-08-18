Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES, 2022 yılında tekrardan yüz yüze gerçekleştirilecek etkinliğine COVID-19 aşısı olmayanları almama kararı aldı. Hangi istisnaların bu karara dahil olacağı ve hangi aşıların geçerli olacağı henüz bilinmiyor. Etkinliğe binin üzerinde şirketin katılması bekleniyor.

COVID-19 aşılarının deneylerde olumlu sonuç vermesinden sonra salgının gidişatını da olumlu etkilemesi, son birkaç aydır birçok kuruluşa aşıyla ilgili benzer kararlar aldırttı. “Konserlere ve spor müsabakalarına sadece aşılılar alınsın” önerisinden bazı iş yerlerine aşı olmayanların girememesi gibi birçok olay bugüne kadar gündeme geldi. Olumlu ve olumsuz tepki yağan, sürü bağışıklığını desteklemek amacıyla alınan bu kararların bir yenisi de dünyanın en büyük teknoloji fuarından geldi.

2022 yılında tekrar yüz yüze düzenlenmesi planlanan Tüketici Elektroniği Fuarı (Consumer Electronics Show, CES), aşı karşıtlarını öfkelendirebilecek bir karar aldı. Karara göre COVID-19 aşı olmayanlar, etkinliğe katılamayacak. Aşıların sadece bağışıklık için değil virüsü taşımamak için de yapıldığını düşünürsek bu karar sayesinde etkinliğin vakalarda sıçramaya neden olması engellenebilir.

Antikor testi pozitif çıkanların kabul edilme olasılığı var

Tüketici Elektroniği Birliği (CTA), her yıl düzenlenen ama sen 2 senedir pandemi nedeniyle çevrimiçi ortamda yürütülen CES’in önümüzdeki sene tekrar yüz yüze yapılacağına dair açıklamalarda bulunmuştu. CTA yakın zamanda bu haberi yineledi, ancak plana ufak bir sürpriz dahil oldu. Etkinliğe COVID-19 aşısı olmayanların giremeyeceğine karar verildi.

Aşıların virüsün yayılmasını önlemede en etkili yöntem olması nedeniyle bu kararı aldığını açıklayan CTA, virüsü daha önce taşıyıp antikor üretmiş kişilerin testler yapılarak etkinliğe alınması konusunu henüz tartışıyor. Ayrıca dini nedenlerle ya da sağlık problemleri nedeniyle aşı olmayanlara bir ayrıcalık sağlanıp sağlanmayacağı henüz bilinmiyor. Hangi aşıların geçerli olacağı gibi birçok ayrıntının etkinliğe yakın zamanlarda yetkililer tarafından paylaşılması bekleniyor.

CES 2022, eğer pandemiyle ilgili bir aksilik çıkmazsa 5-8 Ocak 2022 tarihlerinde, Las Vegas’ta gerçekleştirilecek. 2 yıl aranın ardından ilk kez yüz yüze gerçekleştirilecek etkinliğe binden fazla şirketin katılması bekleniyor.