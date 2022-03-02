Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamayla bütün Covid-19 tedbirlerinin kalktığını açıkladı. Alınan bu karar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla bugün Bilim Kurulu’nun bir araya geleceğini ve toplantıda ‘maske zorunluluğu’ gibi Covid-19 tedbirlerinin ele alınacağını belirtmiş; bunun üzerine herkesin aklına “Covid-19 tedbirleri kalkıyor mu? “ sorusu gelmişti.

Bugün gerçekleşen toplantının ardından sonunda beklenen oldu ve Koca, toplantı sonrasında yaptığı basın açıklamasıyla bütün zorunlu Covid-19 kısıtlamalarının kalktığını duyurdu. Koca’nın Covid-19 ile mücadelede son aşama olarak tanımladığı karar, sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Covid-19 kısıtlamaları kaldırıldı, sosyal medya ikiye bölündü

Bugün düzenlenen Bilim Kurulu toplantısının ardından bütün zorunlu Covid-19 tedbirleri kaldırıldığı bildirilmiş; buna göre artık açık veya kapalı mekan fark etmeksizin maske kullanımı ve HES kodu gibi tedbirlerin ‘zorunlu’ olmadığı, belirti göstermeyen kişilerden test alınmayacağı ve bir sınıfta iki kişide Covid-19 çıkması halinde sınıfın karantinaya alınmayacağı ifade edilmişti. Öte yandan Koca, artık kişilerin kendi korumalarından sorumlu olduğunu ve kişilerin yanlarında maske taşımaya devam etmesi gerektiğini kaydetmişti.

Alınan bu karar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İki yıldır maskeye bağımlı yaşamaktan bunalanlar alınan bu kararı memnuniyetle karşılarken, çoğunluk tedbirlerin kaldırılmasıyla vakaların daha da artacağı düşüncesinden duyduğu korku ve tedirginliği dile getirdi. Buna ek olarak gece 12’den sonra müzik yasağının kaldırılmaması da tepki çeken bir diğer konu oldu.

İşte Covid-19 tedbirlerinin kaldırılmasına gelen tepkiler