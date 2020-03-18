Dünya Çapında COVID-19 Vaka Sayısı 200 Bini Geçti

Dünya çapında COVID-19 vaka sayısı bugün itibarıyla 200.000’i geçti. Sıfır noktası olan Çin’in Wuhan kentinden dünyanın dört bir tarafına hızla yayılmaya devam eden salgın, aralarında Türkiye’nin de olduğu 150’den fazla ülkede toplam 8.240 can aldı.

Sağlık otoriteleri tarafından paylaşılan verilere göre, dünya genelindeki yeni tip corona virüsü (COVID-19) vaka sayısı, 200.000 barajını geçti. Çok kritik bir dönüm noktasına ulaşan salgın, ilk olarak geçtiğimiz aralık ayında Çin’in 56 milyon nüfuslu Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı.

O zamandan beri dünyanın pek çok ülkesine yayılan virüs, şimdiye dek dünya çapında 8.000′den fazla can aldı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilere göre, virüsün enfekte olduğu 203,763 kişiden 82.926’sı tedavi edildi. Buna rağmen enfeksiyonu direkt olarak hedefleyen kesin bir tedavi yöntemi henüz geliştirilebilmiş değil.

Dünyadaki tüm vakaların neredeyse yarısı Çin’de ancak COVID-19 olarak bilinen virüs çok hızlı bir şekilde sınırları aştı ve dört kıtaya birden yayıldı. Geçen hafta WHO, Avrupa’nın virüsün yeni merkez üssü haline geldiğini ilan etti. Öyle ki, Avrupa’da her gün, salgının sıfır noktası olan Çin’den daha fazla vaka bildiriliyor.

Asya’dan sonra en fazla vaka ve ölümün görüldüğü yer olan İtalya’da, COVID-19 nedeniyle şu ana kadar 2.503 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı ise an itibarıyla 31.506 ancak bu sayı geçen her saat artıyor. Salgının Ortadoğu ayağındaki tablonun en dramatik bölümünü ise İran oluşturuyor. Sağlık altyapısı yeteri kadar iyi olmayan İran, virüs nedeniyle bugüne kadar 1.135 insanını kaybetti.

Dünyanın dört bir yanında salgının yayılmaması için eşi benzeri görülmemiş bir çaba sarf ediliyor. Seyahat yasakları, sosyal alanların kapatılması, karantinalar ve okulların kapatılması, alınan başlıca tedbirler arasında. Avrupalı ​​liderler, salı günü Avrupa Birliği’nin sınırlarını 30 gün boyunca kapatma kararı aldılar. Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump da Avrupa ülkelerine geniş çaplı bir seyahat yasağı getirdi.

Vaka sayısının 100’e merdiven dayadığı Türkiye de ise durum pek de farksız değil. 3 Şubat’tan itibaren Çin ile 23 Şubat'tan itibaren İran ile 29 Şubat'tan itibaren de Irak, İtalya ve Güney Kore ile yapılan uçuşları yasaklayan Türkiye, geçtiğimiz hafta Almanya, Fransa, İspanya ve Norveç dahil toplam dokuz Avrupa ülkesiyle uçuşların durdurulmasına karar vermişti.