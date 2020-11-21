Covid-19 Vakaları İçin Elektronik Bileklik Dönemi Başladı

Koronavirüs salgınında aktif vakaları izole etmek için elektronik bileklik uygulaması başladı. Pilot şehir olarak Kırıkkale’de başlayan uygulamaya göre bilekliği çıkaran kişilere para cezası gelecek. Bu bileklikler, Covid-19 hastalarının evde izolasyonu ihlal edip etmediğini kontrol edecek.

Son günlerde ülkemizde yeniden koronavirüs hasta sayılarında artış yaşanmaya başladı. Tüm dünyada olduğu gibi salgının ikinci ve daha güçlü dalgasının yaşandığı bu günlerde, Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında evde tedavi gören hastalar için “elektronik bileklik” uygulamasını başlattı. Geçtiğimiz gün bu konuda bir açıklama yapan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, elektronik bileklikler kullanılarak Covid-19 teşhisi konulan hastaların evde takibinin yapılacağını duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından yeni uygulama pilot bölgeyle hizmete girmeye başladı. Şu anda pilot bölge seçilen Kırıkkale’de başlayan elektronik bileklikle Covid-19 hastası takip etme uygulaması, evde izolasyonda olması gereken hastaların pek çok bilgisini düzenli olarak Sağlık Bakanlığı’na gönderecek.

Bilekliği çıkaranlara 3 bin 150 TL para cezası uygulanacak

Tedavi ve takip süreci evde devam eden hastalara takılacak bu bileklikler, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri ya da Valilik denetim ekipleri tarafından takılacak. Bileklik takılan hastalar ve temaslıların izolasyon süreci bitene kadar bu bilekliği çıkarmaması gerekiyor. Eğer bu bileklikler çıkarılırsa izolasyon kuralları ihlal edildiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası kesilecek.

Bunun dışında bilekliği yanlışlıkla kopan ya da yırtılan vatandaşlar da cezai müeyyide ile karşılaşmamak için durumu en hızlı şekilde filyasyon ya da denetim ekiplerine bildirmek zorunda. Eğer elektronik bileklik kullanılamaz hale gelirse, TCK’nın 152. maddesine göre kamu malına zarar vermekten işlem başlatılacak. Bu bileklik bulunurken evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal eden kişilere de idari para cezası uygulanacak.