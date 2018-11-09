Crackdown, Xbox One Kullanıcıları İçin Ücretsiz Oldu

Oyuncular E3 2014'te duyurulan Crackdown 3'ü bekleyedursun, Microsoft Xbox One sahiplerine bir sürpriz daha yaparak Crackdown serisinin ilk oyununu ücretsiz yaptı.

Microsoft neredeyse bir konsol nesli boyunca yapmadığı 'güzelliği' son bir yıla saklamış gibi görünüyor. Aylık abonelik sistemiyle verilen mükemmel oyunlar, ücretsiz hafta sonu etkinlikleri derken Microsoft, Xbox One sahiplerini şımartmaya devam ediyor.

2007 yılında Xbox 360 için piyasaya sürülen orijinal Crackdown, tüm Xbox One sahipleri için ücretsiz oldu. Oyuna aşina olmayanlar için Saint's Row ve GTA'nın bir karışımı olarak niteleyebileceğimiz Crackdown'un 3. oyunu, Şubat 2019'da Xbox One için piyasada olacak.

Oyuncular için bir nostalji şöleni yaşatacak olan Crackdown'un oynanış videosuna yukarıdan göz atabilirsiniz. Oyunu Xbox One için indirmek isterseniz buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.