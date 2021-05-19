CreaTECH+ Online Etkinliği 22 Mayıs’ta Başlıyor

Bu sene 6.'sı düzenlenen CreaTECH+ Online etkinliği, 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek. Teknoloji ve mühendislik konularının ön plana çıkacağı etkinlikte alanında uzman birçok isim konuşmacı olarak yer alacak.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnovasyon Topluluğu’nun 2015 yılından beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği CreaTECH+ etkinliği bu yıl 22 Mayıs’ta kapılarını açacak. Bu yıl 6.’sı düzenlenecek olan etkinlikte “yenilikçilik alanında farkındalık” temasıyla temel olarak öğrenciler ile şirketlerin buluşturulması amaçlanıyor.

Bu buluşmada şirketleri ve öğrencileri birleştirecek ortak bir platform oluşturmak, öğrencilere girişimcilik ruhunu aşılamak, olası fikir ve projeler için değerlendirme ortamı yaratmak ve sektör hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olması hedefleniyor.

CreaTECH+’ta kimler var?

İYTE bünyesinde bulunan öğrencilerin yanı sıra ulusal çapta orta öğretim, lisans ve lisansüstü öğrencilerine hitap edecek olan CreaTECH+’ta inovasyonun ana unsurlarından olan teknoloji ve mühendislik ön plana çıkacakken aynı zamanda alanında uzman birçok isim de etkinlikte konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlikte yer alacak konuşmacılar ise şu şekilde:

Filiz Azar – Kalite Mühendisi (Tesla)

Tunç Özgül – Girişimcilik Ekosistemi Ülke Yöneticisi ve Melek Yatırımcı (Aws)

M. Emre Yurttagül – Teknoloji ve Yenilikçilik Sistemi Yönetimi Takım Lideri (Roketsan)

Burcu Acahan – Avis Caravan Satış Müdürü (Otokoç Otomotiv)

Ercan Gümüş – Yönetici Ortak (Cool)

Mustafa İlarslan – İş Geliştirme Müdürü (Airbus)

Beyhan Erdoğan – Polimer & Polyester & Emülsiye AR-GE Ekip Lideri (Dyo)

Emrah Yiğit – Kurucu Ortak (Pepapp)

Murat Peksavaş (Kurucu) – Güven Karaöz (Partner & İnovasyon Tasarımcısı) (Binovative)

Alpaslan Erdoğan – Koordinatör (Thinktech)

Ceyhan Güner – İnovasyon ve Teknoloji Müdürü (Opet)

Kamil Mercimek – Genel Koordinatör (Inovatim)

Mustafa Özer – İmece Direktörü

Cihan Baykal – Bulut Bilişim Uzmanı, Yeni Nesil Lider Koçu

22-23 Mayıs tarihlerinde çevrimiçi ortamda düzenlenecek olan CreaTECH+ etkinliği hakkında daha fazla bilgi almak için buradaki bağlantıya tıklayabilir, buradan da etkinliğe kaydolabilirsiniz.