Gerçek Bir CS:GO Ustası Olmanızı Sağlayacak 9 Taktik

Kendi ismini en iyi CS:GO oyuncuları arasına yazdırmak isteyenlerin mutlaka bilmesi gereken CS:GO taktiklerini sizin için yazdık. Bazı taktikleri uygulamanız vakit alabilir, ancak pek çok maddeyi profesyonel esporcuların deneyimleri üzerinden aktarıyoruz.

Counter-Strike serisi, 2000’li yılların başından itibaren oyun dünyasında her zaman adını en üst sıralara yazdırmayı başardı ve bir efsane oldu. Serinin son oyunu CS:GO da yıllardır en çok oynanan FPS oyunları arasında yer alıyor. Oyunu CSGO Live, CSGO skin ve case siteleri üzerinden para kazanmak için oynayanlar da var, bir esporcu olup ismini sahnelere taşımak isteyenler de... Elbette oyuncuların büyük bir kısmı işin sadece eğlencesinde.

Bu içeriğimizde ise yeni başlayanlar ve oyunda usta olmak isteyenler için mutlaka uymaları ve uygulamaları gereken CSGO taktikleri derledik. Taktiklerin arasında profesyonel CS: GO oyuncularının önerileri ve onlardan örnekler de var. Bu nedenle çok dikkatli okumanızda fayda var.

Hedef alma (Aim) konusunda kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz?

CS:GO’da üst seviyelere çıkmak istiyorsanız mutlaka ama mutlaka hedef alma yani "aim" konusunda iyi bir noktada olmanız gerekiyor. Bunun için uygulayabileceğiniz birçok yöntem var. Örneğin profesyonel CS:GO oyuncularının Twitch yayınlarını izleyebilirsiniz. Bu yayınları izlerken esporcuların tararken, tek tek sıkarken veya bir yere "prefire" çıktıklarında hedef alma alışkanlıklarını iyi analiz edebilirsiniz.

"Prefire" aslında rakibin ayak sesine veya oyun bilginizden yararlanarak, rakip oyuncunun yerini tahmin ederek çıkar çıkmaz (ezbere) ateş etmeye deniliyor. Bu özellikleri kavramak için DeathMatch (Ölüm Maçı) oynamanızı tavsiye ederiz. Bugün Türkiye’nin en iyi CS:GO oyuncularından birisi olarak görülen XANTARES bile günde en az 1.5 saatini DM oynamak için ayırıyor. Yani her online FPS oyununda olduğu gibi işin kilit noktası, uzmanlaşma alanı DM ile başlıyor.

Ölüm maçına ve normal maça girmeden önce ısınmak için özel Atölye Haritaları ile deneme oyunları yapabilirsiniz. Bu haritalarda duran veya hareket eden botları vurmaya çalışıyorsunuz. Bu şu an size basit gibi gelse de elinizi ısındırmak veya oyuna adapte olmak için her oyuncunun yaptığı bir şey. Hatta birçok esporcu turnuvalardan önce bu haritalarda ısınma turları atıyor, bizden söylemesi :)

Soğuk kanlı olmak için sert çatışmalara girmeden önce yapmanız gerekenler var:

CS:GO'da temel düzeydeki oyun bilgisi aslında genel olarak şunları içeriyor; bomba kullanma, harita bilgisi, tecrübe. Bomba kullanımınızı geliştirerek, çatışmalardan önce rakiplerinize zarar vermeyi deneyin. Aynı şekilde sis ve flash bombaları sayesinde aksiyon dozu yüksek anlarda rakiplerinizi kendiniz yönlendirebilirsiniz.

Harita bilgisine gelecek olursak, bunun için biraz zaman ve hakimiyet gerektiğini söyleyebiliriz. Nerede pozisyon alabileceğinizi, nerelere bombalar atabileceğinizi önceden kestirmeniz için harita bilginizi geliştirin. Bunun için yine yapay zekâ botlarıyla idmanlar yapabilirsiniz. Elbette tüm bunların bileşimi tek bir kapıya çıkıyor ki o da tecrübe... Bol bol profesyonel maçları izlemeli ve o maçlardaki kritik anları oyun içerisinde taklit etmek için çalışmanız gerek.

Takım içerisindeki rolünüzü doğru seçin: Support, Entry Fragger, IGL, AWPer, Lurker...

Artık bildiğiniz gibi eski CS oyunlarından kalma alışkanlıklar tarih oldu. Bir oyunda ve takımda herkesin belirli görevleri var. Eğer oyun kazanmak için işinizi şansa bırakmak istemiyorsanız, tıpkı futbolda olduğu gibi sizin için en ideal rolü seçmeniz gerekiyor.

Entry Fragger oyuncusu maçlarda da gördüğünüz gibi sürekli önden giden ve ölmeden en az bir oyuncuyu öldüren oyuncuya deniliyor. Bu arkadaşlar takımın bir nevi takımın cengaveri oluyor. Destek yani Support ise bu oyuncunun sürekli yanında oynayan ve onun için bomba tutan diğer oyuncuya deniliyor. IGL (Oyun İçi Lider) ise takımı yönlendiren kısacası “Rush B!” diyen oyuncu. AWP'ler adından da anlaşılacağı gibi keskin nişancı. Lurker ise takımın en gerideki kurnaz ve hareketli oyuncusu.

Aim konusunda gerçekten çok iyiyseniz, Entry Fragger sizin için uygun rol olabilir. Bomba kullanmada iyiyseniz, bir oyuncunun arkasından girip hemen bir rakip öldürebilirim diyorsanız Support; tecrübem var, oyun içi bilgim de üst düzeyde diyorsanız IGL; AWP’de çok iyiyim, attığımı kaçırmam diyenler için AWP' ve son olarak, "Ben bu oyunu yılan gibi oynarım" diyenler için de Lurker en iyi tercihler olacaktır.

Kendinize uygun bir takım bulun ya da kurun:

CS:GO en temelinde bir takım oyunu. Bu nedenle bir takımla nasıl oynanır sorusunun cevabını mutlaka biliyor olmalısınız. Çünkü üst düzey bir oyuncu olduğunuzda, daha önce hiç oynadığınız kişilerle adeta bir takım gibi oynamalısınız. Kendinize takım ararken, sizinle aynı seviyedeki oyunculardan ziyade daha iyi oyuncuların olduğu takımları tercih etmelisiniz. O oyunculardan öğreneceğiniz çok şey olabilir.

Takımla oynamanın bir başka güzel avantajı ise FACEIT gibi platformlarda çok hızlı bir şekilde yükselebilirsiniz. Bunun dışında takım olarak taktikler uygulamanız gerektiği için oyun içi bilginiz de artacaktır. Unutmayın, üst düzey bir oyuncu olduğunuzda bunların hepsinin sizde olduğunu varsayacaklar ve hatta olması gerekiyor. Bu nedenle oyuna yeni başladığınız anda takım arkadaşları bulmaya çalışın.

İyi iletişim size galibiyeti getirebilir:

CS:GO’da iletişim çok önemli. Yeni başlayanların çok fazla dikkate almadığı bu konu birçok kez size round ve hatta maç kazandırabilir. Örneğin dust2 haritasında oynuyorsunuz ve rakibinizin ayak seslerini B tarafında duydunuz. Bunu hemen takım arkadaşlarınıza söylerseniz, B tarafında daha fazla önlem alabilirsiniz. Birçok profesyonel oyuncu da iyi iletişimin çok önemli olduğunu söylüyor.

İletişim konusunun üzerinde gerçekten durmak gerekiyor. Eğer profesyonel oyuncuların maçlarını izlediyseniz, sürekli birbirleriyle konuştuklarını görebilirsiniz. Buralarda aslında rakiplerin silahları, nerede oldukları ve hatta nereye hangi bombayı attıkları konusunda bile birbirlerine bilgi veriyorlar. Bu nedenle haritalardaki bölgelerin isimlerini iyice öğrenmeniz de gerekiyor.

Oyun içi paranızı nasıl idare edebilirsiniz?

Maç sırasında en önemli konulardan biri de ekonomi. Ekonomiyi maç boyunca çok idare etmelisiniz. Örneğin silahlı bir roundu kaybettikten sonra paranız yoksa hiçbir şey almamak en iyisi olabilir. İşi biraz daha üst seviyeye götürerek, bir sonraki round sonrası ne kadar para geleceğini hesaplayıp, uygun olursa sadece tabanca bile alabilirsiniz. En önemlisi de takımınızda para yokken kesinlikle silah almayın.

Aylarca üzerine çalışılan profesyonel taktikleri öğrenin:

CS:GO için hile niteliğindeki taktikler arasında belki de en sıkıcısı bu olabilir olabilir. Ancak aynı zamanda en çok etkiyi sağlayanlardan biri de aynı zamanda profesyonelleri referans almaktır. Profesyonel oyuncuların ve takımların maçlarını izleyerek nerede ne yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Maç sırasında yaptığınız hataları da keşfederek, bir daha yapmamaya çalışırsınız. En önemlisi de oyuncuların nerede nasıl pozisyon aldığına bakabilirsiniz.

CS:GO espor maçlarında takımlar ve oyuncular birçok yeni taktik uyguluyorlar. Bu taktikleri uygulamak için kimi zaman belki de aylarca çalışıyorlar. Siz bu maçları izleyerek bu taktikleri bir çırpıda öğrenebilirsiniz. Birçok profesyonel oyuncu hâlâ tüm maçları takip ettiklerini ve kendilerinden iyi olduğunu düşündükleri oyuncuların maçlarını ve yayınlarını takip ettiklerini belirtiyorlar.

Rakiplerinizi şaşırtmayı deneyin:

Yukarıdaki tüm taktikleri uyguladıktan sonra artık sizin için iyi bir CS:GO oyuncusu diyebiliriz. Üst düzey bir oyuncu olmak istiyorsanız da artık oyun içerisinde kendi taktiklerinizi geliştirebiliyor olmanız gerekiyor. Bunu bir örnekle açıklamak çok daha iyi olacaktır; her haritada birçok pozisyon yeri bulunuyor. Bu pozisyon yerleri de artık neredeyse tüm profesyonel oyuncular tarafından ezberlenmiş durumdadır

Örneğin Mirage haritasında A tarafına girmek istediğiniz zaman, CT oyuncularının durabileceği yerler çok sınırlıdır. Siz bunun yerine eve çıkarak, rampa yakınına giderek, yani kısacası rakibinizin sizi hiç beklemeyeceği bir yerde durarak onu şaşırtabilirsiniz. Oyuncular genellikle pozisyonlara göre Aim alarak çıktıkları için bir anda sizi görünce refleks göstermeleri çok zor olacaktır.

Turnuvalara katılın ve kendinizi daha fazla zorlayın:

CS:GO’da iyi bir oyuncu olmak için ya çok fazla tecrübeye, oyun bilgisine ya da çok iyi bir nişan yeteneğine sahip olmanız gerekiyor. Ancak bunların hiçbiri tek başına yeterli değil. Üst düzey bir oyuncu olmak, esporcuların seviyesinde oynamak için kendinizi zorlamanız gerekiyor. Bunun için her gün en az 3-4 tane maç yapmalısınız. Bunun dışında da turnuvalara katılın.

Turnuvalarda sizden çok daha iyi olan rakipler olacaktır. Bu hem kendinizi hem de takımınızı sınamak için çok iyi bir yol. Bireysel veya takım olarak yaptığınız hataları görebilir veya kazandığınız maçlarda neyi çok iyi yaptığınızı öğrenebilirsiniz. Böylece kendinizi hangi konularda geliştirmeniz gerektiğini bulursunuz. Çok çalışırsanız yukarıdaki görsel sizin için temsili olmayabilir.

BONUS: CS:GO’da yapmamanız gereken şeyler:

Yere veya rakibinizin ayaklarına doğru nişan almayın.

nişan almayın. Bir bomba kurma sesi duyduğunuzda hemen ilerlemeyin. Önce 3 saniye bekleyin, bu bir " fake" olabilir.

olabilir. İlk 10 mermide rakibiniz ölmezse daha fazla taramayın. Bir anlığına duraksayıp nişangah oturduktan sonra tekrar deneyin.

rakibiniz ölmezse daha fazla taramayın. Bir anlığına duraksayıp nişangah oturduktan sonra tekrar deneyin. Bir yeri tutarken rakibiniz sizi duyduysa veya nerede olduğunuzu biliyorsa daha fazla SHIFT’e basmanın bir anlamı yok, sakin.

basmanın bir anlamı yok, sakin. Tehlikeli bir anda veya pozisyonda 4-5 merminiz kalsa bile şarjör değiştirmeyin . Güvenli bir alana geçin ve tehlike olmadığından emin olun.

. Güvenli bir alana geçin ve tehlike olmadığından emin olun. Şarjör değiştirme animasyonu bitmeden rakibinize gözükmeyin (peek’lemeyin).

CT oynarken eğer rakibiniz “full buy” yani AK-47 ve AWP’ye sahipse kafa zırhı almanıza gerek yok, paranızı koruyun.

sahipse kafa zırhı almanıza gerek yok, paranızı koruyun. Paranız 3500 veya 4000 dolar civarındayken "eco" yapmanıza gerek yok. Tabanca ve göğüs zırhı alabilirsiniz.

Bir sonraki el silah alabilecekseniz kesinlikle bir şey satın almayın.

Yakın bir açıdan bakan takım arkadaşınızın yanında durmayın. Atışlarını kaçırırlarsa büyük ihtimalle kaçmak isteyeceklerdir ve onlara engel olursunuz.

isteyeceklerdir ve onlara engel olursunuz. Bomba kurmak için kesinlikle acele etmeyin. Önce bomba alanının güvenli olduğundan emin olun.

güvenli olduğundan emin olun. W ile yani ileri gitme tuşuna basarak kesinlikle rakibinizi peek’lemeyin. Bir yere girerken veya bir pozisyonu peek’lerken yan yön tuşlarını kullanın.

kullanın. Elinizde bomba veya bıçak varken tehlikeli yerlerde dolaşmayın. Bombayı hemen atmadan önce çekin. Unutmayın bomba çekmek hem ses yapıyor hem de silaha geçme süresini uzatıyor.

BONUS 2: CS:GO’da gözünüz kapalı yapabileceğiniz şeyler:

Rakibinizin kafasına veya gövdesine nişan alın.

veya gövdesine nişan alın. Bombayı çözmeden önce E’ye basarak bir fake atın ve rakibinizin size gözükmesini bekleyin.

atın ve rakibinizin size gözükmesini bekleyin. Bomba çözme fake’i verdikten sonra bombanın etrafında SHIFT ile dolaşın. Böylece rakibinizin beklemediği bir yerde olacaksınız.

ile dolaşın. Böylece rakibinizin beklemediği bir yerde olacaksınız. CT tarafında bir bölgeyi tutarken rakibiniz üstünüze doğru koşuyorsa, sis bombası yerine hemen flash bombası atın. Çünkü sis bombasının patlaması zaman alıyor.

atın. Çünkü sis bombasının patlaması zaman alıyor. Bir flash bombası kullanmadan önce takım arkadaşlarınızı mutlaka uyarın. Rakibin bomba çektiğini duyarsanız da arkadaşlarınıza hemen bildirin.

mutlaka uyarın. Rakibin bomba çektiğini duyarsanız da arkadaşlarınıza hemen bildirin. Bombayı güvenli bir alana kurmanız gerekiyor. Bu nedenle farklı bomba kurma yerlerini öğrenin.

Özellikle T tarafı için her haritada çok özel sis bombası kullanma yerleri var. YouTube’dan bu yerleri öğrenin ve maçlarda kullanın.

yerleri var. YouTube’dan bu yerleri öğrenin ve maçlarda kullanın. AWP almak konusunda ısrarcı olmayın. Belki de takım arkadaşlarınız sizden daha iyi kullanabilir.

Her zaman arkadaş canlısı ve olumlu olun. Geriye düştüğünüz maçlarda geri dönme şansınız çok artacak.

CS:GO, PUBG ve Fortnite çıktıktan sonra büyük oyuncu kaybı yaşamıştı. Yani oyun için şu sıralar çok popüler diyebiliriz. Zaten Twitch ve YouTube izlenme rakamlarından da bunu anlayabiliriz. Bu nedenle eğer oyuna başlamak istiyorsanız ve bir profesyonel olacaksanız, bu taktikler işinize çok yarayabilir.