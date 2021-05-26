CS:GO'da Yeni Bir Hile Bugı Ortaya Çıktı

Bugları ve hileleri yüzünden oyuncularını kendinden soğutan CS:GO'da, kullanması gayet yasal olarak gözüken ve VAC banı yememenizi sağlayan yeni bir wall hilesi ortaya çıktı. Terörist takımındakiler C4 bombasının üzerindeki ışığı kullanarak karşı rakibin yerini tespit edebiliyor.

Counter Strike: Global Offensive oyuncuları, çok uzun süredir Valve'ın bir türlü çözüm bulamadığı hilecilerden, oyunda bir görünüp bir kaybolan buglardan bir hayli sıkılmış durumda. Valve, oyun içindeki bu problemlere henüz kesin bir sonuç getirmemişken bir CS:GO oyuncusu, yasal denilebilecek bir wall hilesine C4 bombası üzerinden ulaşabileceğini keşfetti.

Söz konusu hile, sadece Terörist takımındayken yapılabiliyor. Takım arkadaşınızın sırtında bulunan C4'ün yaydığı ışığa doğru baktığınız zaman, o yönde bulunan Counter Terrorist oyuncusunun yerini wall hilesi açıkmış gibi görebiliyorsunuz.

C4 ışığı sayesinde rakibin yeri ortaya çıkıyor

Çeşitli oyuncuların hileyi deneyip onayladıkları videolar, CS:GO dünyasında büyük bir ses getirdi. Terörist takımını bir hayli avantajlı konuma getiren bu hack hakkında Valve hala bir açıklama yapmış değil. Yukarıdaki videodan da görebileceğiniz üzere C4 patlayıcısının üzerinde bulunan ışık sayesinde, kilit denebilecek noktalarda rakip oyuncunun olup olmadığını kontrol edebiliyor, nişangahınızı tam o noktaya ayarlayarak haksız rekabete sebebiyet veriyorsunuz.

Elbette bu wall hilesi, oyuncuları sinirlendirdiği kadar suistimal edilecek bir konu haline de gelmiş durumda. Sonuçta oyunu kazanmaya kendini adamış hırslı oyuncular, T tarafına geçtiği zaman bu bugdan yararlanabilirler. Valve'ın burada atması gereken adım, ilk önce bugı kaldırıp daha sonra bu bugı kullanarak maç kazanmış tüm oyuncuların elolarını silmek olacaktır.