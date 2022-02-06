Dün COVID-19'a yakalandığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ilk kez bir kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla hem kendisinin hem de eşi Emine Erdoğan’ın COVID-19'a yakalandığını açıklamış ve Omicron varyantı olduğunu öğrendikleri hastalığı hafif geçirmekte olduklarını belirtmişti.

Ülkemizde her durumda olduğu üzere bu durum hakkında da sosyal medyada binlerce yorum ve paylaşım yapılmaya başlandı; bunun üzerine Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Erdoğan ve eşinin COVID-19 testlerinin pozitif çıkması hakkında suç teşkil eden paylaşımlar yapan kişiler için soruşturma başlattı. İşte o soruşturma kapsamında ilk defa 1 kişi gözaltına alındı.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilecek

Ülkede siyasi kişilikler hakkında sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar sebebiyle insanların gözaltına alınması veya haklarında dava açılması yabancı olduğumuz bir durum değil; zira daha önce de pek çok kez bu tarz durumların yaşandığına şahit olduk.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin COVID-19'a yakalanması hakkında provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen Pınar Ö. isimli şahıs da bu sebeple gözaltına alınan ilk kişi oldu. Pınar Ö’nün gözaltına alınması için İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma düzenlendi.

Adresi tespit edilen Pınar Ö., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından verilen talimat ile birlikte Bağcılar’daki evinde gözaltına alındı. Yaptığı paylaşımlara dair ifadesi alınması için polisler tarafından emniyete götürülen Pınar Ö’nün, hakkında yapılacak işlemler sonrasında adliyeye sevk edileceği ifade edildi.