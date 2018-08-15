Cumhurbaşkanı'nın Kullanıma Teşvik Ettiği Yerli Telefonlar

Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı açıklamalar sonrasında gözler yerli telefonlara çevrildi. Hatırlarsanız açıklamalar sonrasında, daha gün dahi dolmamışken Vestel'in hisseleri tavan yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün 'iPhone boykotu' çağrısı ve yerli üretim telefonların kullanımına teşvik etmesi sonrasında gözler bir anda yerli telefonlara çevrildi. Bugün sizler için piyasada bulunan yerli telefonlara ve fiyatlarına bir göz atacağız. Vestel Venüs V4 (999 TL) Vestel Venüs E3 (699 TL) Vestel Venüs V5 (999 TL) Vestel Venüs Z20 (2099 TL) Vestel Venüs V3 (699 TL) General Mobile GM8 (1299 TL) General Mobile GM8 GO (799 TL) Casper Via M3 (1199 TL) Casper Via A2 (1699 TL) Casper VIA F2 (2299 TL) Casper Via P2 (1299 TL) Preo P3 (397 TL) Kaan A1 (599 TL) Kaan N2 (849 TL) Reeder P12 Curve (1499 TL) Reeder P11SE (999 TL) Piranha IQ Smart (599 TL)

Kaynak : https://www.haberturk.com/piyasadaki-en-iyi-yerli-akilli-telefonlar-ve-fiyatlari-2103055-ekonomi

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