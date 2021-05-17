Erdoğan, Kabine Toplantısı Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen 4 saatlik kabine toplantısı sonrası salgın sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, açıklamasında salgının yeniden kontrol altına alındığını söyledi.

17 günlük tam kapanmanın ardından 'kademeli normalleşme' sürecine geçen Türkiye'de vaka sayılarının tekrar düşüşe geçmesiyle birlikte alınacak yeni kararlar merakla bekleniyor. Bu kapsamda gözler, bugün öğlen saatlerinde başlayan ve alınacak yeni kararların tartışıldığı Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Yaklaşık 4 saat süren Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, 1 Haziran sonrası normalleşme sürecinin nasıl ilerleyeceğine dair detayların da toplantıda değerlendirildiğini ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Tam kapanmanın da etkisi ile vaka sayılarının düştüğünü belirten Erdoğan, salgının yeniden kontrol altına alındığını ifade etti. Bundan sonraki süreçte bu şekilde kapsamlı kapanmalara gerek olmayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı, 1 Haziran'a kadar devam edecek kademeli normalleşme süreci sonrası normalleşmenin nasıl devam edeceğine dair detayları önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi. Erdoğan, aşı çalışmalarının da hız kazanacağını ve başta öğretmenler olmak üzere risk grubunda bulunan kişilerin hızlı bir şekilde aşılanacağını belirtti. Açıklamalardan öne çıkanlar ise şu şekilde:

"Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık."

tedbirleri sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık." "Kabine toplantımızda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabını görüştük. Önümüzdeki günlerde gelişmelere göre bu konudaki uygulama esaslarını paylaşacağız."

görüştük. Önümüzdeki günlerde gelişmelere göre bu konudaki uygulama esaslarını paylaşacağız." " Anaokulları ve kreşler açılacak, diğer eğitim öğretim kademeleri ile ilgili süreç daha sonra belirlenecektir."

açılacak, diğer eğitim öğretim kademeleri ile ilgili süreç daha sonra belirlenecektir." "Aşı faaliyetlerine hız veriyoruz. Öğretmenler başta olmak üzere , riskli grupların tamamının bir an önce aşılanmasını sağlamaya çalışıyoruz."

, riskli grupların tamamının bir an önce aşılanmasını sağlamaya çalışıyoruz." "Hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Hafta sonu yasağı da mayıs ayı sonuna kadar devam edecek."

Erdoğan açıklamasında aynı zamanda iki grup halinde pek çok farklı meslek grubuna bir defaya mahsus olmak üzere destek ödemeleri yapılacağını duyurdu. İlk grupta yer alan kahve, kıraathane, pastane, internet kafeler gibi işletmelere bir defaya mahsus 5 bin TL destek verilecekken ikinci grupta bulunan müzisyenler, bakım onarım, tamirat, oto yıkama gibi işletmelere de 3 bin TL destek verileceğini duyurdu.