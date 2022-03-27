Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gece yatmadan önce yediği bir tarif sosyal medyanın gündemine oturdu. Tarifin içindeki ürünlerin fiyatları tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Tokatlı çiftçilerle bir araya geldi. Bu buluşma esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan bir açıklamanın sosyal medyadaki yansımaları ise oldukça büyük oldu.

Erdoğan’ın konuşmasında “Bu dörtlüyü yer yatarım” diyerek akşam yatmadan önce yediği bir tarifi anlattığı kısım sosyal medyada büyük tepki çekti. Erdoğan’ın manda yoğurdu, hurma, kestane balı ve yulaf ezmesinden oluşan tarifindeki bu ürünlerin fiyatları dikkat çekti.

"Her akşam yatarken manda yoğurdu"

Yaptığı açıklamada “Şimdi ben bir tavsiye edeceğim. Ben şunu yapıyorum, her akşam yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında ise “Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım, şifa. Eskişehir’de bizde olan belediyelerden biri, o sürekli bakraç içinde manda yoğurdumu gönderir. Bir de Ankara Mamak belediye başkanımın bakraç içinde temin ediyor. “ şeklinde kaydetti ve bu tarifi herkese ‘tavsiye’ etti.

Erdoğan’ın tarifindeki ürünlerin haklın büyük bir kısmının karşılayabileceğinden daha pahalı olması ise dikkat çekti. Buna göre tarifteki dört ürünün fiyatının şu şekilde olduğu kaydedildi:

350 gr yulaf ezmesi: 27 TL

1 kg çömlekte manda yoğurdu: 78 TL

1 kg Medine hurması: 120 TL

460 gr kestane balı: 180 TL

​​​Erdoğan'ın 'manda yoğurdu' tarifi sosyal medyada tepkiyle karşılandı

Erdoğan'ın yatmadan önce herkese yemesini tavsiye ettiği bu tarif sosyal medyanın gündemine oturdu. Tarife gelen tepkiler işte bu şekildeydi: