Cumhurbaşkanı'ndan Fahiş Fiyatlar Hakkında Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde iyiden iyiye yüksek sesle konuşulmaya başlanan yüksek fiyat sorunu ile ilgili açıklamalarda bulundu. "İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alacağız" diyen Erdoğan, açıklamalarında marketlerdeki fahiş fiyatların varlığını da kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" sözleriyle uzun bir süredir satın almak istediği hemen her üründe yüksek fiyatlarla karşılaşan vatandaşlara umut dağıttı.

"Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız" diyen Erdoğan, "Ödenecek bedelleri ödedik, katlanılacak tüm sıkıntılara katlandık, artık bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye’yi adım adım inşa etme vaktidir" diyerek yakın gelecek için olumlu bir tablo çizdi.