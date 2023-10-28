Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan projeler hız kesmeden devam ediyor. Geliştirilen bir yapay zekâ modeli, fotoğraflarımızı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile birleştirmemizi sağlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz!" sözünün üzerinden tam 100 yıl geçti. Kutlamalar devam ederken Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hatıra Parası bastırmıştı.

Şimdi ise geliştirilen bir yapay zekâ aracı sayesinde fotoğraflarımızı Atatürk'ün fotoğrafı ile yan yana getirebiliyoruz. Atatürk ile bir footğrafım olsun diyenler için nasıl yapıldığına gelin yakından bakalım.

Önce tarayıcımızdan yuzuncuyil.harikalar.com sitesine giriş yapıyoruz.

Karşımıza harikalar.com adlı web sitesinin cumhuriyetin 100. yılına özel hazırladığı bir metin ve Atatürk fotoğrafı çıkıyor.

Ardından kişisel bilgilerimizi girip yüzümüzün net bir şekilde gözüktüğü bir fotoğrafımızı seçtikten sonra "Fotoğrafı Yükle" kısmına tıklıyoruz.

Yapay zekâ aracının isabetli bir sonuç elde etmesi için fotoğrafımızda yüzümüzün net görünmesi gerekiyor.

Ardından yapay zekâ aracı, görüntüyü işledikten sonra fotoğrafımızı indirebiliyoruz.

Birçok kullanıcının bu yapay zekâ aracı ile oluşturduğu fotoğraflar büyük beğeni topluyor.

Cumhuriyetin 100. yılına özel siz de hazırlanan bu yapay zekâ aracı ile fotoğrafınızı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ile birleştirebilirsiniz.