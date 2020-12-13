Cyberpunk 2077, Dolandırıcıların Yeni Aracı Oldu

CD PROJEKT RED'in 8 yıl önce duyurusunu gerçekleştirdiği ve en sonunda geçtiğimiz günlerde yayınladığı oyunu Cyberpunk 2077, dolandırıcıların hedefi oldu. Kaspersky, dolandırıcıların Cyberpunk 2077'yi kullanarak oyuncuların bilgilerini ve paralarını çalmaya çalıştığını söyledi.

Senenin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan ve satış rakamlarıyla yapımcısının yüzünü güldüren Cyberpunk 2077'nin dolandırıcılara malzeme olduğunu söylemek pek de şaşırtıcı olmaz muhtemelen. Milyonlarca oyuncunun beklediği böyle bir oyun, tabii ki dolandırıcılar için de araç oluyor.

Kaspersky'daki uzmanlara göre senenin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan Cyberpunk 2077, oyunculardan faydalanmak isteyen dolandırıcılar için bir yem görevi görüyor. Güvenlik şirketi, bu tür suçluların ve dolandırıcıların oyuncuların paralarını ve kişisel bilgilerini çalmak için çeşitli yollar deneyebileceğini dile getiriyor.

Cyberpunk 2077 dolandırıcılıklarına dikkat

Aslında Cyberpunk 2077 ile dolandırıcılık girişimleri henüz yeni bir şey değil. Henüz oyun çıkmadan oyunla ilgili dolandırıcılık girişimleri başlamıştı. Kaspersky, Ocak 2020 ile Kasım 2020 tarihleri arasında henüz yayınlanmamış olan oyunu taklit eden 3.300'den fazla dolandırıcılık girişimi tespit ettiğini açıkladı.

Bu dolandırıcılık girişimleri arasında, oyun henüz resmen yayınlanmadan indirme şansı sunduğunu iddia eden internet siteleri bulunuyor. Techradar'da yer alan habere göre buralardan indirilenler oldukça gerçekçi gibi gözükse de herhangi bir oyun dosyası indirmiyor. Kurulum yapmak için biraz bekledikten sonra kullanıcıdan lisans anahtarı istiyor.

Daha sonrasında kullanıcılara bu lisans anahtarının düzenlenen bir araştırmayı doldurularak elde edilebileceği söyleniyor. Bu sözde araştırmada da kullanıcının e-posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgilerin girilmesi isteniyor. Kullanıcı, bu işlemi de yerine getirip oyunu oynamak istediğinde bu sefer de DLL dosyasının eksik olduğuna yönelik bir uyarı veriyor.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Anton Ivanov, oyunculara yaptığı uyarıda, oyunu güvenilir kaynaklardan satın almaları ve indirmeleri gerektiğini söyledi. Biz de okuyucularımızı bu tür dolandırıcılıklara dikkat etmeleri konusunda uyaralım.