GTA 6 için açıklanan ilk net çıkış tarihi 26 Mayıs 2026’ydı. Yani Rockstar Games oyunu ertelememiş olsaydı, bugün milyonlarca oyuncu Vice City’ye dönmüş olacaktı. Ancak güncel takvimde oyun 19 Kasım 2026’da çıkacak.

Bugün aslında oyun dünyası için tarihî bir gün olabilirdi. Çünkü GTA 6 çıkış tarihi için Rockstar Games’in ilk kez gün, ay ve yıl vererek açıkladığı tarih tam olarak 26 Mayıs 2026 idi. Yani planlar değişmeseydi şu anda oyunu açıp Vice City sokaklarında ilk görevlerimize başlamış olacaktık.

Tabii işler oyuncuların umduğu gibi gitmedi. Rockstar Games, daha önce 26 Mayıs 2026 olarak duyurduğu çıkış tarihini sonradan 19 Kasım 2026'ya erteledi. Şirketin açıklamasına göre bu ek süre, oyunun beklenen kalite seviyesine ulaşması ve daha iyi şekilde cilalanması için kullanılacak.

GTA 6 bugün çıkacaktı ama takvim bir kez daha değişti

GTA 6, Aralık 2023’te yayımlanan ilk fragmanıyla resmen duyurulmuştu. O dönem oyunun yalnızca 2025 yılında çıkacağı söylenmiş, kesin bir gün paylaşılmamıştı. Daha sonra Take-Two Interactive, hedefin 2025 sonbaharı olduğunu açıklayarak beklentiyi biraz daha netleştirmişti.

Asıl net tarih ise Mayıs 2025’te geldi. Rockstar Games, uzun süren sessizliğin ardından GTA 6’nın 26 Mayıs 2026 tarihinde çıkacağını duyurdu. Bu tarih, oyun için açıklanan ilk tam çıkış tarihi olduğu için oldukça önemliydi. Ancak bildiğiniz gibi bu tarih de kalıcı olmadı.

Rockstar Games, GTA 6 için yeni tarihi 19 Kasım 2026 olarak belirledi

Rockstar Games’in son açıklamasıyla birlikte GTA 6’nın güncel çıkış tarihi 19 Kasım 2026 oldu. Şirket, oyunculardan özür dilerken ekstra zamanın oyunu daha iyi hâle getirmek için gerekli olduğunu belirtti. Kısacası biraz daha bekleyeceğiz ama karşılığında daha hazır bir oyun alacağız. Yani en azından vaat bu.

Bu erteleme, GTA 6 heyecanını doğal olarak birkaç ay daha ileriye taşıdı. Özellikle ilk fragmandan bu yana her yeni bilgi kırıntısını takip eden oyuncular için bu bekleyiş kolay değil. Yine de Rockstar’ın geçmişine baktığımızda, şirketin büyük oyunlarını aceleye getirmek istemediğini söylemek mümkün.

GTA 6 nasıl bir oyun olacak?

GTA 6, oyuncuları yeniden Vice City atmosferine götürecek. Ancak bu kez şehir, daha geniş bir bölgenin parçası olarak karşımıza çıkacak. Oyunun geçtiği eyaletin adı Leonida olacak ve yayımlanan fragmanlar, çok daha canlı, kalabalık ve detaylı bir açık dünya göreceğimizi gösteriyor.

GTA 6’nın ilk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacağı açıklandı. PC sürümü içinse şu anda resmî bir tarih bulunmuyor. Rockstar’ın önce konsol, daha sonra PC stratejisini önceki oyunlarda da izlediğini düşünürsek PC oyuncularının biraz daha sabretmesi gerekebilir.

GTA 6 fiyatı henüz açıklanmadı

GTA 6’nın fiyatı konusunda henüz Rockstar Games tarafından yapılmış resmî bir açıklama yok. Bu yüzden oyunun standart sürümü, özel sürümü ya da olası koleksiyon paketleri için net bir rakam vermek şu an mümkün değil. Fiyat bilgisinin çıkışa daha yakın bir dönemde paylaşılması bekleniyor.

Özetle bugün GTA 6 oynuyor olabilirdik ancak takvim artık değişmiş durumda. Eğer yeni bir erteleme daha yaşanmazsa, milyonlarca oyuncunun beklediği Grand Theft Auto VI için yeni hedef tarih 19 Kasım 2026 olacak.

Oyunun gerçekten bu tarihte çıkıp çıkmayacağını ise zaman gösterecek. Şimdilik elimizdeki en net bilgi bu: GTA 6 bugün elimizde olabilirdi ama Rockstar, Vice City’ye dönüş için bizden birkaç ay daha sabretmemizi istiyor.