Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

PS Plus Abonelerine Haziran'da Sunulacak Ücretsiz Oyunlar Açıklandı: 4 Bin TL’lik Oyun Paketi

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Sony, PlayStation Plus abonelerine haziran ayında sunulacak ücretsiz oyunları duyurdu. Liste bu kez hem aksiyon hem de çok oyunculu yapımları içerirken, oyunların toplam değerinin 4 bin TL seviyesini geçtiği belirtiliyor.

PS Plus Abonelerine Haziran'da Sunulacak Ücretsiz Oyunlar Açıklandı: 4 Bin TL’lik Oyun Paketi
Deniz Şen Deniz Şen /

Sony, PlayStation Plus aboneleri için haziran ayında dağıtılacak oyunları duyurdu. Bu ayın seçkisinde aksiyon, hayatta kalma ve dövüş türlerinden yapımlar yer alıyor.

Her ay olduğu gibi bu ay da Essential abonelerine sunulacak oyunlar ekstra ücret ödemeden kütüphaneye eklenebilecek.

Haziran'da hangi oyunlar ücretsiz olacak?

  • Grounded: Fully Yoked Edition (PS5, PS4)
  • Warhammer 40,000: Darktide (PS5)
  • Nickelodeon All-Star Brawl 2 (PS5, PS4)

Sony’nin duyurusuna göre PlayStation Plus Essential aboneleri yukarıdaki üç oyuna ücretsiz erişebilecek. Oyunlar 2 Haziran itibarıyla indirilebilir olacak ve aboneler tarafından kütüphaneye eklenebilecek.

Totalde 4'bin TL'lik 3 oyun

Grounded: Fully Yoked Edition, normalde yaklaşık 40 dolar değerindeki bir hayatta kalma oyunu. Oyuncuları böcek boyutuna küçülmüş karakterlerin yerine koyan yapım, tek başına veya arkadaşlarla oynanabiliyor. Listede yer alan Warhammer 40,000: Darktide ise yaklaşık 40 dolar fiyat etiketiyle satılıyor ve eşli aksiyon deneyimi sunuyor. Nickelodeon All-Star Brawl 2 de yaklaşık 50 dolarlık değeriyle SpongeBob ve Ninja Kaplumbağalar gibi popüler karakterleri aynı arenada buluşturuyor.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Unreal Engine 6 Resmen Duyuruldu: İlk Resmi Oyun İçi Görüntüler Paylaşıldı [Video]

Unreal Engine 6 Resmen Duyuruldu: İlk Resmi Oyun İçi Görüntüler Paylaşıldı [Video]

Steam, Normal Fiyatı 900 TL'ye Yakın Olan Sevilen Bir Oyunu Ücretsiz Yaptı!

Steam, Normal Fiyatı 900 TL'ye Yakın Olan Sevilen Bir Oyunu Ücretsiz Yaptı!

GTA 6 Hakkında 2 Önemli Resmi Açıklama: Tekrar Ertelenecek mi? Kaç Para Kazanması Bekleniyor?

GTA 6 Hakkında 2 Önemli Resmi Açıklama: Tekrar Ertelenecek mi? Kaç Para Kazanması Bekleniyor?

Forza Horizon 6 Oyuncuları Oyunda Ciddi Bir Açık Keşfetti: Sınırsız Kredi Topluyorlar!

Forza Horizon 6 Oyuncuları Oyunda Ciddi Bir Açık Keşfetti: Sınırsız Kredi Topluyorlar!

Red Dead Redemption 2 Rekor Kırdı! Tarihin En Çok Satan 3. Oyunu Oldu

Red Dead Redemption 2 Rekor Kırdı! Tarihin En Çok Satan 3. Oyunu Oldu

[Haziran 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

[Haziran 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

Ertelenmemiş Olsaydı Bugün GTA 6 Oynuyor Olacaktık...

Ertelenmemiş Olsaydı Bugün GTA 6 Oynuyor Olacaktık...

PlayStation Plus Zammı Geldi: İşte Yeni Fiyatlar!

PlayStation Plus Zammı Geldi: İşte Yeni Fiyatlar!

Playstation Oyunlar Sony

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Honda’nın Türkiye’de Satışı Durdurulan Sedanı Baştan Aşağı Yenilendi: Karşınızda 2026 Honda City

Honda’nın Türkiye’de Satışı Durdurulan Sedanı Baştan Aşağı Yenilendi: Karşınızda 2026 Honda City

Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Ertelenmemiş Olsaydı Bugün GTA 6 Oynuyor Olacaktık...

Ertelenmemiş Olsaydı Bugün GTA 6 Oynuyor Olacaktık...

A101, 240 Bin TL'ye Ehliyetsiz Kullanılabilen Elektrikli Araç Satacak

A101, 240 Bin TL'ye Ehliyetsiz Kullanılabilen Elektrikli Araç Satacak

9.000 mAh Bataryalı Telefon: vivo Y600 Turbo Tanıtıldı

9.000 mAh Bataryalı Telefon: vivo Y600 Turbo Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com