Sony, PlayStation Plus abonelerine haziran ayında sunulacak ücretsiz oyunları duyurdu. Liste bu kez hem aksiyon hem de çok oyunculu yapımları içerirken, oyunların toplam değerinin 4 bin TL seviyesini geçtiği belirtiliyor.

Sony, PlayStation Plus aboneleri için haziran ayında dağıtılacak oyunları duyurdu. Bu ayın seçkisinde aksiyon, hayatta kalma ve dövüş türlerinden yapımlar yer alıyor.

Her ay olduğu gibi bu ay da Essential abonelerine sunulacak oyunlar ekstra ücret ödemeden kütüphaneye eklenebilecek.

Haziran'da hangi oyunlar ücretsiz olacak?

Grounded: Fully Yoked Edition (PS5, PS4)

Warhammer 40,000: Darktide (PS5)

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (PS5, PS4)

Sony’nin duyurusuna göre PlayStation Plus Essential aboneleri yukarıdaki üç oyuna ücretsiz erişebilecek. Oyunlar 2 Haziran itibarıyla indirilebilir olacak ve aboneler tarafından kütüphaneye eklenebilecek.

Totalde 4'bin TL'lik 3 oyun

Grounded: Fully Yoked Edition, normalde yaklaşık 40 dolar değerindeki bir hayatta kalma oyunu. Oyuncuları böcek boyutuna küçülmüş karakterlerin yerine koyan yapım, tek başına veya arkadaşlarla oynanabiliyor. Listede yer alan Warhammer 40,000: Darktide ise yaklaşık 40 dolar fiyat etiketiyle satılıyor ve eşli aksiyon deneyimi sunuyor. Nickelodeon All-Star Brawl 2 de yaklaşık 50 dolarlık değeriyle SpongeBob ve Ninja Kaplumbağalar gibi popüler karakterleri aynı arenada buluşturuyor.