PlayStation Store’da Days of Play indirimleri başladı. PS4 ve PS5 kullanıcıları; Stray, Tekken 8, Metro Exodus ve Silent Hill f gibi oyunlarda toplam 16 bin TL’den fazla tasarruf edebilecekleri fırsatlarla karşılaşıyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

PlayStation’ın yıl içinde en çok dikkat çeken kampanyalarından biri olan Days of Play indirimleri başladı. PS4 ve PS5 kullanıcıları için birçok popüler oyun indirime girerken listede hem yeni çıkan yapımlar hem de artık modern klasik hâline gelmiş oyunlar var.

Bu içerikte, kampanyada öne çıkan 16 oyunu bir araya getirdik. Mağaza fiyatlarına göre bu oyunların toplam orijinal fiyatı 32.864 TL. İndirimli toplam fiyat ise 16.200,06 TL. Yani tamamını almak isteyen biri 16.663,94 TL tasarruf edebiliyor.

PlayStation Days of Play indirimlerinde hangi oyunlar öne çıkıyor?

Listenin en dikkat çeken oyunlarından biri Stray. Kedi olarak neon ışıklı bir şehirde dolaştığımız sevilen yapım, kampanya kapsamında 1.049 TL yerine 524,50 TL’ye düşmüş durumda. Yani oyunda %50’lik güzel bir indirim var. Sony tarafında ise HELLDIVERS 2, Days Gone Remastered ve Ghost of Yōtei gibi oyunlar dikkat çekiyor. HELLDIVERS 2 %25 indirimle 1.049,25 TL’ye, Days Gone Remastered ise %40 indirimle 1.289,40 TL’ye satılıyor.

Korku oyunu sevenler için liste oldukça güçlü. Silent Hill f, 3.449 TL yerine 1.724,50 TL’ye düşerken Resident Evil Requiem de %30 indirimle 2.414,30 TL’ye alınabiliyor. Bu iki oyun, özellikle yeni nesil korku deneyimi arayanların radarına girebilir. Dövüş ve aksiyon tarafında da tanıdık isimler var. Tekken 8, %50 indirimle 874,50 TL’ye düşmüş durumda. Assassin’s Creed Shadows da aynı indirim oranıyla 2.799 TL yerine 1.399,50 TL’ye satılıyor.

Days of Play indirimlerinde 16 oyunun fiyat listesi

Oyun Orijinal fiyat İndirimli fiyat İndirim oranı
Stray 1.049,00 TL 524,50 TL %50
HELLDIVERS™ 2 1.399,00 TL 1.049,25 TL %25
Days Gone Remastered 2.149,00 TL 1.289,40 TL %40
SILENT HILL f 3.449,00 TL 1.724,50 TL %50
Nioh 3 3.449,00 TL 2.448,79 TL %29
TEKKEN 8 1.749,00 TL 874,50 TL %50
Assassin’s Creed Shadows 2.799,00 TL 1.399,50 TL %50
Resident Evil Requiem 3.449,00 TL 2.414,30 TL %30
Ghost of Yōtei™ 3.449,00 TL 2.586,75 TL %25
Metro Exodus 1.049,00 TL 157,35 TL %85
Alan Wake Remastered 879,00 TL 175,80 TL %80
Battlefield™ 1 999,00 TL 299,70 TL %70
Goat Simulator 3 1.049,00 TL 314,70 TL %70 / PS Plus
PS5™ için The Quarry 2.799,00 TL 363,87 TL %87
Sniper Ghost Warrior Contracts 2 1.399,00 TL 139,90 TL %90
Mount & Blade II: Bannerlord 1.749,00 TL 437,25 TL %75
Toplam 32.864,00 TL 16.200,06 TL 16.663,94 TL tasarruf

Tekliflerin 11 Haziran 2026 saat 01.59 GMT+3 itibarıyla sona ereceği görülüyor. Ancak mağaza fiyatları zaman zaman değişebildiği için satın almadan önce PlayStation Store’daki güncel fiyatları kontrol etmenizde fayda var.

