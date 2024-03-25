CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin temel sürümünün bu hafta sonu ücretsiz olarak denenebileceğini duyurdu. Ancak deneme sürümü, yalnızca Xbox ve PlayStation kullanıcılarına sunulacak. İşte detaylar.

İlk çıktığında oyuncuları hüsrana uğratan ancak daha sonra gelen güncellemelerle günümüzün en çok sevilen oyunlarından biri hâline gelen Cyberpunk 2077’yle ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. CD Projekt RED, sosyal medya üzerinden oyunun bedavaya denenebileceğini duyurdu.

Açıklamaya göre deneme süresi üç gün olacak ve hiçbir ücret talep edilmeyecek. Fakat oynama sınırlaması var. Ayrıca her platformu kapsamıyor. İşte bilmeniz gerekenler.

Cyberpunk 2077, Xbox ve PlayStation oyuncuları tarafından 28 Mart-1 Nisan arası ücretsiz denenebilecek

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya baktığımızda oyunun yalnızca Xbox Series X/S ve PlayStation 5 oyuncuları tarafından ücretsiz olacağını görüyoruz. PC tarafı için ise bir açıklama bulunmuyor. Yani bir değişiklik olmazsa PC kullanıcıları oyuna ücretsiz erişim sağlayamayacak.

Ücretsiz deneme, önümüzdeki hafta sonu boyunca devam edecek. 28 Mart tarihinde başlayacak ve 1 Nisan’da sona erecek. Saatleri ise şu şekilde:

Başlangıç: 28 Nisan TSİ 18.00

28 Nisan TSİ 18.00 Bitiş: 1 Nisan TSİ 09.59

Temel sürüm, 5 saat oynama sınırlamasıyla denenebilecek

Deneme sürümü, Cyberpunk 2077’nin temel sürümünü içeriyor. Yani büyük yenilikler getiren 2.0 güncellemesi de dahil önceki tüm güncellemelere sahip versiyon. Ayrıca yeni metro sistemi, araçlar ve dahasını getiren 2.1 güncellemesini de deneyimlemek mümkün olacak. Ancak Phantom Liberty DLC’si denemede yer almıyor.

PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sahiplerine sunulan denemenin 5 saat oynama sınırlaması olacak. Yani 5 saatten fazla oyunu deneyimleyemeyeceksiniz. Ayrıca PlayStation Plus veya Xbox Game Pass gibi aboneliklere de ihtiyaç yok. Tüm kullanıcılar oyunu deneyebilecek.