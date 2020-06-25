Cyberpunk 2077’den Yeni Fragman Yayınlandı

Yakın zamanda kasım ayına ertelenen Cyberpunk 2077 için gerçekleştirilen Night City Wire etkinliği başladı. Etkinliğin hemen başlangıcında yeni bir fragman yayınlandı.

Yılın en çok beklenen oyunu, belki de CD PROJEKT RED’in geliştirdiği Cyberpunk 2077 olabilir. Oyunun çıkışı ertelendikten sonra yapımcılar, oyun hakkında bilgiler vermek ve ilgiyi canlı tutmak için Night City Live Wire adlı bir etkinlik düzenliyor.

Etkinlikte bu beklenen oyun hakkında daha fazla bilgi elde ettik. Etkinliğin hemen başında yeni bir fragmanla karşılaştık. Gelin hem etkinlikte hem de fragmanda öne çıkanlara daha yakından bakalım.

Ekibi tanıma fırsatı:

Oyundaki 'yeni arkadaşlarımızı', çeşitli karakterleri ve Cyberpunk 2077’nin geçtiği şehir olan Night City’nin farklı kısımları olacağını bu fragmanda görüyoruz. Ayrıca yeni en iyi arkadaşımız olan Jackie ile de burada karşılaşıyoruz. Ekibimize Fixer, Dexter ve Shaun da katılıyor. Bizi bu ekiple tanıştıran da karantinada saç kesimini kendi yapmış gibi duran Jackie’den başkası değil.

Badlands adı verilen ve nükleer felaket sonrasında çöle kurulmuş gibi duran bir şehirde başlayan yolculuğumuz, daha sonra Night City’de devam ediyor. Bu yeni fragmanda gördüğümüz neredeyse her şey oyunun ilk bölümünde gerçekleşiyor. Görüntülere göre bu kısımda amacımız oyun dünyasını biraz daha tanımak.

Adam Smasher geliyor:

Cyberpunk 2077’de düşmanlarımız arasında Adam Smasher da yer alacak. Etkinlikte de belirtildiği üzere masaüstü versiyonundan aktarılan bu karakter, eski bir paralı asker ve çete üyesi. Bedeni artık harap olduktan sonra kendisi bir cyborg hâline getirilmiş.

Cyberpunk standartlarına göre bile 'pisliğin teki' olan Adam Smasher, doğrudan bir tuzak ya da intihar görevi olmayan her görevi kabul eder. Kendisinin tek bir şartı vardır: mutlaka sivil ölümleri ve çevresel hasar olacaktır. Kafede oturan birini vuracaksa roketatarla vurur. Amaç, birilerini daha öldürmek ve sağı solu yakmaktır. Tabii karakterin çıkışı, yeni bir Corporate War sonrasında dengelerin yeniden kurulduğu bir şehirde oyunun dengelerini değiştireceğimiz anlamına geliyor olabilir.

Cyberpunk 2077, geçtiğimiz günlerde yeniden ertelenmişti. Kasım ayında çıkacak oyun için GOG üzerinden de dijital içerikler ücretsiz olarak veriliyor. Bu içerikler hakkında daha fazla bilgiye yukarıdaki haberimizden ulaşabilir, yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Cyberpunk 2077'nin yeni fragmanı: